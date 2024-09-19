O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla 'confirma'

Você sabe qual o caminho que o seu voto faz desde a urna eletrônica até o resultado da eleição? Após digitar os números do seu candidato e apertar a tecla "confirma", a urna registra a escolha e, ao final da votação, um boletim de urna é impresso pelos mesários. Depois, o material segue, de carro, para o cartório eleitoral do município, onde ele será computado. Confira no vídeo abaixo a jornada do seu voto.
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, se houver na sua cidade, será no dia 27 de outubro. O horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, cerca de 2,9 milhões de capixabas vão às urnas.
Ainda dá tempo de decidir o seu voto e tirar dúvidas sobre o pleito com os conteúdos elaborados por A Gazeta nestas eleições de 2024.
O videocast Papo de Eleições traz, semanalmente, resumos e análises das movimentações políticas do cenário eleitoral capixaba para que você possa ficar antenado na corrida pelos cargos. Além disso, você pode conferir as pesquisas de intenção de voto e entrevistas com candidatos a prefeito da Grande Vitória e do interior do Estado. Também é possível ter acesso a todo o conteúdo pelo WhatsApp.