Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla 'confirma'

Processo envolve tecnologia da Justiça Eleitoral, atuação dos mesários e fiscalização da sociedade; veja a animação em vídeo dessa trajetória
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

19 set 2024 às 16:41

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 16:41

Você sabe qual o caminho que o seu voto faz desde a urna eletrônica até o resultado da eleição? Após digitar os números do seu candidato e apertar a tecla "confirma", a urna registra a escolha e, ao final da votação, um boletim de urna é impresso pelos mesários. Depois, o material segue, de carro, para o cartório eleitoral do município, onde ele será computado. Confira no vídeo abaixo a jornada do seu voto.
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, se houver na sua cidade, será no dia 27 de outubro. O horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, cerca de 2,9 milhões de capixabas vão às urnas.
Ainda dá tempo de decidir o seu voto e tirar dúvidas sobre o pleito com os conteúdos elaborados por A Gazeta nestas eleições de 2024
O videocast Papo de Eleições traz, semanalmente, resumos e análises das movimentações políticas do cenário eleitoral capixaba para que você possa ficar antenado na corrida pelos cargos. Além disso, você pode conferir as pesquisas de intenção de voto e entrevistas com candidatos a prefeito da Grande Vitória e do interior do Estado. Também é possível ter acesso a todo o conteúdo pelo WhatsApp.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024

Eleições 2024: eleitores jovens aumentam 78% em relação a 2020

Pesquisa eleitoral: como é feita e como ler os resultados

Dobra número de municípios com candidatura única a prefeituras

Candidaturas com identidade religiosa crescem 225% em 24 anos

Meu chefe pode me obrigar a votar em alguém? Entenda o assédio eleitoral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

urna eletrônica Voto Justiça Eleitoral Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados