Papo de Eleições destaca bastidores da transmissão do debate com os candidatos de Vitória

Esta edição detalha o trabalho da equipe que leva ao ar a transmissão realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta sexta-feira (20).

Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste décimo episódio, com a participação editor de Distribuição de A Gazeta, Danilo Meirelles. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo: