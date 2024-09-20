Papo de Eleições destaca bastidores da transmissão do debate com os candidatos de Vitória

Após a realização do debate com os candidatos à Prefeitura de Vitória, A Gazeta lança o décimo episódio do videocast Papo de Eleições, um giro de notícias com as principais movimentações políticas no Espírito Santo. Veja o vídeo no fim do texto.
Esta edição detalha o trabalho da equipe que leva ao ar a transmissão realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta sexta-feira (20).
Participaram do debate o deputado estadual Assumção (PL); a deputada Camila Valadão (Psol); o empresário Du (Avante); o ex-prefeito e deputado João Coser (PT); o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tenta a reeleição; e o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB).
Com apresentação de Nadedja Calado e Vinícius Zagoto, jornalistas do Núcleo de Eleições de A Gazeta, o videocast conta, neste décimo episódio, com a participação editor de Distribuição de A Gazeta, Danilo Meirelles. O programa, que vai acontecer durante todo o calendário eleitoral, fica disponível no site e no YouTube de A Gazeta, e também em áudio nos principais tocadores de podcast. Confira abaixo: