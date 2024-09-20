Assinantes de A Gazeta e ouvintes da CBN definem voto ao ver debate de Vitória

Rádio CBN, estava entre os indecisos e conta que o debate realizado por A Gazeta e CBN Vitória trouxe clareza em relação à capacidade e à prioridade dos candidatos. Em Vitória, 29% dos eleitores ainda não decidiram definitivamente em quem irão votar nas eleições municipais de 2024 conforme a pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (19) . Antônio Luiz Lima, ouvinte da, estava entre os indecisos e conta que o debate realizado portrouxe clareza em relação à capacidade e à prioridade dos candidatos.

"A gente viu a capacidade de resposta e de controle dos candidatos e ser prefeito, com certeza, é ter problema o dia todo e [é preciso] ter a capacidade de responder na medida necessária. O debate ajuda muito [a identificarmos] isso. Para mim, o debate contribuiu bastante.", afirma o morador de Vitória.

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Diferentemente de Antonio, Gradiston Coelho da Silva, assinante de A Gazeta, afirma que chegou ao debate com sua escolha definitiva, mas disse que o momento de discussão de ideias, em que pode ouvir todos os concorrentes na disputa, colaborou para confirmar sua escolha. “É sempre importante ouvir as propostas dos outros candidatos até para aproveitar e levar adiante com o meu possível eleito”, ressalta.

Marcelo Oliveira de Almeida, ouvinte da Rádio CBN, também acredita que ouvir outros candidatos colabora para que o eleitor desenvolva o senso critico e possa analisar a postura dos candidatos diante ao confronto de ideias. "Foi um debate de ideias. O que é ótimo, pois ajuda a gente, mesmo quem já tem voto definido, a entender as prioridades de cada candidato, inclusive daquele que não é o seu candidato. Foi uma oportunidade de poder conhecer e entender um pouco mais as cada um."

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar, mudar ou convencer o voto do eleitor", afirmou.

Sobre os debates

A série de debates segue até o próximo dia 25, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, sempre a partir das 9h30 e com transmissão ao vivo de A Gazeta e da rádio CBN Vitória. Foram convidados os candidatos de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme determina a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira a lista dos debates por cidade:

Vitória: 20/09 (sexta-feira)

20/09 (sexta-feira) Vila Velha : 23/09 (segunda-feira)

: 23/09 (segunda-feira) Cariacica: 24/09 (terça-feira)

24/09 (terça-feira) Serra: 25/09 (quarta-feira)

Os debates terão quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. Durante o terceiro bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação será conduzida pelos jornalistas Geraldo Nascimento e Fernanda Queiroz.