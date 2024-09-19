Quaest: 7 em cada 10 eleitores de Vitória já definiram voto para prefeito

O número de eleitores que já decidiu definitivamente em quem vai votar para ser o próximo prefeito de Vitória
cresceu em relação a agosto. É o que aponta a segunda rodada da pesquisa eleitoral Quaest, contratada pela TV Gazeta
e divulgada na quarta-feira (18). Segundo o levantamento, 71% da população da Capital capixaba afirma que não vai mudar de ideia até o dia 6 de outubro, quando será realizado o primeiro turno das eleições municipais de 2024
.
Os que têm a intenção definitiva de votar no atual prefeito e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), são 75% ante 61% da primeira rodada do levantamento. Já os que podem mudar de ideia eram 37% e agora são 25% do eleitorado do mandatário.
Entre aqueles que pretendem votar no ex-prefeito João Coser
(PT), a proporção de definição também cresceu: 75% afirmam que não vão mudar de ideia; em agosto, 57% afirmavam que a decisão era definitiva. Já os que disseram que ainda podem mudar de ideia somavam 43% no levantamento anterior e agora são 25%.
As pesquisas também avaliaram o grau de interesse dos eleitores da Capital do Estado em relação ao pleito. Faltando pouco mais de duas semanas para as eleições, o grupo daqueles que afirmam estar muito interessado no tema aumentou: são 31% ante 26% da rodada anterior.
A pontuação dos pouco interessados oscilou positivamente: antes, eram 47% e agora são 48%. Já os que declaram não ter nenhum interesse nas eleições somavam 25% e agora são apenas 20%. Na primeira rodada, 2% não sabiam ou não responderam. Agora, apenas 1% não sabe ou não respondeu.