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Eleições 2024

Quaest: 7 em cada 10 eleitores de Vitória já definiram voto para prefeito

Levantamento realizado entre os dias 15 e 17 de setembro a pedido da TV Gazeta é o segundo sobre o cenário eleitoral da Capital
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

19 set 2024 às 08:00

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 08:00

Maior parte dos eleitores não vai mudar de candidato em Vitória.
Maior parte dos eleitores não vai mudar de candidato em Vitória. Crédito: Arte A Gazeta
O número de eleitores que já decidiu definitivamente em quem vai votar para ser o próximo prefeito de Vitória cresceu em relação a agosto. É o que aponta a segunda rodada da pesquisa eleitoral Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (18). Segundo o levantamento, 71% da população da Capital capixaba afirma que não vai mudar de ideia até o dia 6 de outubro, quando será realizado o primeiro turno das eleições municipais de 2024.
Na primeira rodada da pesquisa, divulgada em 28 de agosto, 55% dos eleitores entrevistados diziam que a decisão do voto era definitiva, enquanto 43% ainda poderiam mudar de candidato. Agora, os que ainda consideram fazer outra escolha somam 29%. Os que não sabiam ou não quiseram responder eram 2% no mês passado e, nesta segunda rodada, não pontuam.
Os que têm a intenção definitiva de votar no atual prefeito e candidato à reeleição, Lorenzo Pazolini (Republicanos), são 75% ante 61% da primeira rodada do levantamento. Já os que podem mudar de ideia eram 37% e agora são 25% do eleitorado do mandatário.
Entre aqueles que pretendem votar no ex-prefeito João Coser (PT), a proporção de definição também cresceu: 75% afirmam que não vão mudar de ideia; em agosto, 57% afirmavam que a decisão era definitiva. Já os que disseram que ainda podem mudar de ideia somavam 43% no levantamento anterior e agora são 25%.
As pesquisas também avaliaram o grau de interesse dos eleitores da Capital do Estado em relação ao pleito. Faltando pouco mais de duas semanas para as eleições, o grupo daqueles que afirmam estar muito interessado no tema aumentou: são 31% ante 26% da rodada anterior.
A pontuação dos pouco interessados oscilou positivamente: antes, eram 47% e agora são 48%. Já os que declaram não ter nenhum interesse nas eleições somavam 25% e agora são apenas 20%. Na primeira rodada, 2% não sabiam ou não responderam. Agora, apenas 1% não sabe ou não respondeu.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.

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