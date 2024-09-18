Quaest: Coser, Assumção e Luiz Paulo registram maior rejeição em Vitória

João Coser
(PT), Assumção
(PL) e Luiz Paulo Vellozo Lucas
(PSDB) continuam sendo os candidatos a prefeito de Vitória mais rejeitados pelo eleitorado local. É o que mostra a segunda rodada da pesquisa Quaest, que, além de apontar as intenções de voto na corrida eleitoral pelo comando do Executivo da Capital, também avaliou o conhecimento, potencial de voto e a rejeição dos postulantes à prefeitura.
O levantamento, encomendado pela TV Gazeta
e divulgado nesta quarta-feira (18), mostra que os candidatos se tornaram mais conhecidos e, na maioria dos casos, mais rejeitados na comparação com a primeira rodada, publicada em 28 de agosto
, ainda antes do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começou no dia 30 do mesmo mês.
O instituto perguntou aos eleitores da capital do Espírito Santo em quais candidatos o entrevistado "conhece e vota"– indicando um potencial de voto –, quais são os candidatos que "não conhece" e quais "conhece e não vota" – indicando a rejeição.
O levantamento mostra que João Coser
(PT) segue sendo o candidato com o maior índice de rejeição, subindo de 42%, na primeira rodada da pesquisa, para 51% no estudo atual. Na sequência, aparecem Assumção
(PL), com 42% (antes eram 30%) e, depois, Luiz Paulo Vellozo Lucas
(PSDB), com 41% (eram 35%). Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Assumção e Luiz Paulo estão tecnicamente empatados no quesito rejeição.
Na segunda rodada do levantamento, Camila Valadão
(Psol) é rejeitada por 32% (eram 25%). O prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos) foi o único que manteve a rejeição estável, em 21%. Depois, vem Du
(Avante), com 19% (eram 13%). Du e Pazolini registram empate técnico, dentro da margem de erro.
A pesquisa Quaest também mediu o potencial de voto e conhecimento do eleitorado sobre os candidatos.
Nesta segunda rodada, 73% (eram 69%) responderam que conhecem Lorenzo Pazolini e votariam nele, o que torna o prefeito o candidato com maior potencial de voto. Apenas 4% disseram não conhecer o chefe do Executivo de Vitória e 2% não souberam ou não responderam.
Já o candidato do PT soma o segundo maior potencial de voto, que é o índice dos entrevistados que dizem conhecer o candidato e consideram votar nele, com 39% (eram 41%). Outros 6% afirmam que não conhecem João Coser e 4% não sabem ou não responderam.
Empatado dentro da margem de erro em potencial de voto está outro ex-prefeito, Luiz Paulo Vellozo Lucas, que alcança 37% (eram 31%), enquanto 19% dizem não conhecê-lo e 3% não sabem ou não responderam.
Na sequência, aparece Camila Valadão (Psol), com 19% de potencial de voto (eram 21%) e 46% de desconhecimento, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Empatado está o candidato do PL, Assumção, com 19% de potencial de voto (eram 20%). Outros 37% afirmam que não o conhecem e 2% não sabem ou não responderam.
O candidato Du (Avante) é o que tem o menor potencial de voto, com 5% (eram 6%). Ele também é o mais desconhecido – por 74% dos entrevistados –, enquanto 2% não sabem ou não responderam.
Os entrevistados puderam citar mais de um candidato e, portanto, os resultados somam mais de 100%.
Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)