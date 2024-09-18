Quaest: Coser, Assumção e Luiz Paulo registram maior rejeição em Vitória

João Coser, Assumção e Luiz Paulo lideram a rejeição na corrida pela Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

João Coser (PT), Assumção (PL) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) continuam sendo os candidatos a prefeito de Vitória mais rejeitados pelo eleitorado local. É o que mostra a segunda rodada da pesquisa Quaest, que, além de apontar as intenções de voto na corrida eleitoral pelo comando do Executivo da Capital, também avaliou o conhecimento, potencial de voto e a rejeição dos postulantes à prefeitura.

TV Gazeta e divulgado nesta quarta-feira (18), mostra que os candidatos se tornaram mais conhecidos e, na maioria dos casos, mais rejeitados na comparação com a O levantamento, encomendado pelae divulgado nesta quarta-feira (18), mostra que os candidatos se tornaram mais conhecidos e, na maioria dos casos, mais rejeitados na comparação com a primeira rodada, publicada em 28 de agosto , ainda antes do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que começou no dia 30 do mesmo mês.

O instituto perguntou aos eleitores da capital do Espírito Santo em quais candidatos o entrevistado "conhece e vota"– indicando um potencial de voto –, quais são os candidatos que "não conhece" e quais "conhece e não vota" – indicando a rejeição.

O levantamento mostra que João Coser (PT) segue sendo o candidato com o maior índice de rejeição, subindo de 42%, na primeira rodada da pesquisa, para 51% no estudo atual. Na sequência, aparecem Assumção (PL), com 42% (antes eram 30%) e, depois, Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 41% (eram 35%). Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Assumção e Luiz Paulo estão tecnicamente empatados no quesito rejeição.

Na segunda rodada do levantamento, Camila Valadão (Psol) é rejeitada por 32% (eram 25%). O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o único que manteve a rejeição estável, em 21%. Depois, vem Du (Avante), com 19% (eram 13%). Du e Pazolini registram empate técnico, dentro da margem de erro.

A pesquisa Quaest também mediu o potencial de voto e conhecimento do eleitorado sobre os candidatos.

Nesta segunda rodada, 73% (eram 69%) responderam que conhecem Lorenzo Pazolini e votariam nele, o que torna o prefeito o candidato com maior potencial de voto. Apenas 4% disseram não conhecer o chefe do Executivo de Vitória e 2% não souberam ou não responderam.

Já o candidato do PT soma o segundo maior potencial de voto, que é o índice dos entrevistados que dizem conhecer o candidato e consideram votar nele, com 39% (eram 41%). Outros 6% afirmam que não conhecem João Coser e 4% não sabem ou não responderam.

Empatado dentro da margem de erro em potencial de voto está outro ex-prefeito, Luiz Paulo Vellozo Lucas, que alcança 37% (eram 31%), enquanto 19% dizem não conhecê-lo e 3% não sabem ou não responderam.

Na sequência, aparece Camila Valadão (Psol), com 19% de potencial de voto (eram 21%) e 46% de desconhecimento, enquanto 3% não sabem ou não responderam. Empatado está o candidato do PL, Assumção, com 19% de potencial de voto (eram 20%). Outros 37% afirmam que não o conhecem e 2% não sabem ou não responderam.

O candidato Du (Avante) é o que tem o menor potencial de voto, com 5% (eram 6%). Ele também é o mais desconhecido – por 74% dos entrevistados –, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados puderam citar mais de um candidato e, portanto, os resultados somam mais de 100%.

Veja os dados do levantamento e a comparação entre as rodadas:

Assumção (PL)

Conhece e vota: 19% (eram 20%)

Não conhece: 37% (eram 44%)



Conhece e não vota: 42% (eram 30%)



Não sabe/não respondeu: 2% (eram 6%)



Camila Valadão (Psol)

Conhece e vota: 19% (eram 21%)



19% (eram 21%) Não conhece: 46% (eram 50%)



46% (eram 50%) Conhece e não vota: 32% (eram 25%)



32% (eram 25%) Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%)



Du (Avante)

Conhece e vota: 5% (eram 6%)



5% (eram 6%) Não conhece: 74% (eram 77%)



74% (eram 77%) Conhece e não vota: 19% (eram 13%)



19% (eram 13%) Não sabe/não respondeu: 2% (eram 4%)



João Coser (PT)

Conhece e vota: 39% (eram 41%)



39% (eram 41%) Não conhece: 6% (eram 9%)



6% (eram 9%) Conhece e não vota: 51% (eram 42%)



51% (eram 42%) Não sabe/não respondeu: 4% (eram 8%)



Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Conhece e vota: 73% (eram 69%)



73% (eram 69%) Não conhece: 4% (eram 6%)



4% (eram 6%) Conhece e não vota: 21% (eram 21%)



21% (eram 21%) Não sabe/não respondeu: 2% (eram 4%)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)

Conhece e vota: 37% (eram 31%)



37% (eram 31%) Não conhece: 19% (eram 27%)



19% (eram 27%) Conhece e não vota: 41% (eram 35%)



41% (eram 35%) Não sabe/não respondeu: 3% (eram 7%)



Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.