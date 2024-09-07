O candidato à Prefeitura de Vitória Assumção (PL) foi convidado por A Gazeta e CBN Vitória para uma entrevista sobre sua atuação política e propostas para a cidade.
Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN.
Ao longo desta semana, foram entrevistados Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 51%; João Coser (PT), com 17%; Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 8%; e Camila Valadão (Psol), com 7%.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, seriam entrevistados em uma reportagem de cinco minutos. Assumção, do PL, participa deste quadro por ter alcançado 2% das intenções de voto no levantamento. Du, do Avante, não pontuou e por isso não será entrevistado.
Assim como feito com outros candidatos a prefeituras que são deputados estaduais (caso de João Coser e Camila Valadão), ele foi questionado sobre o auxílio-alimentação instituído pela Assembleia Legislativa em 2023 para os próprios deputados, de R$ 1,8 mil, aprovado unanimemente em votação simbólica. O salário de um deputado estadual, atualmente, é de R$ 33 mil. Assumção solicitou o recebimento do benefício, que segue sendo pago a ele até hoje.
O candidato não respondeu ao questionamento da reportagem. Em vez disso, criticou a atual administração e falou nas propostas de seu plano de governo para a segurança da cidade, até o esgotamento do tempo acordado com os representantes dos candidatos previamente, não restando espaço para outras perguntas. Ouça:
Assumção comenta suas propostas para Vitória