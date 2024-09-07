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Eleições 2024

Assumção comenta suas propostas para Vitória

Candidato a prefeito da Capital não atingiu 5% de intenções de voto na pesquisa Ipec e, pelas regras acordadas, não participou das sabatinas promovida por A Gazeta e CBN. Ele fala nesta reportagem sobre seus projetos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

07 set 2024 às 09:32

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 09:32

Capitão Assumção (PL) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeito
Capitão Assumção (PL) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O candidato à Prefeitura de Vitória Assumção (PL) foi convidado por A Gazeta e CBN Vitória para uma entrevista sobre sua atuação política e propostas para a cidade.
Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN.
Ao longo desta semana, foram entrevistados Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 51%; João Coser (PT), com 17%; Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 8%; e Camila Valadão (Psol), com 7%.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, seriam entrevistados em uma reportagem de cinco minutos. Assumção, do PL, participa deste quadro por ter alcançado 2% das intenções de voto no levantamento. Du, do Avante, não pontuou e por isso não será entrevistado.
Assim como feito com outros candidatos a prefeituras que são deputados estaduais (caso de João Coser e Camila Valadão), ele foi questionado sobre o auxílio-alimentação instituído pela Assembleia Legislativa em 2023 para os próprios deputados, de R$ 1,8 mil, aprovado unanimemente em votação simbólica. O salário de um deputado estadual, atualmente, é de R$ 33 mil. Assumção solicitou o recebimento do benefício, que segue sendo pago a ele até hoje.
O candidato não respondeu ao questionamento da reportagem. Em vez disso, criticou a atual administração e falou nas propostas de seu plano de governo para a segurança da cidade, até o esgotamento do tempo acordado com os representantes dos candidatos previamente, não restando espaço para outras perguntas. Ouça:
Assumção comenta suas propostas para Vitória

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