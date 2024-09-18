Quaest: Pazolini mantém liderança com 53%, seguido por João Coser com 15% em Vitória

Prefeito Lorenzo Pazolini tem 53% das intenções de voto, enquanto João Coser aparece com 15% na pesquisa Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Em segundo lugar está João Coser (PT) , com 15% das intenções de voto. O petista oscilou 2 pontos percentuais para baixo, também dentro da margem de erro. No levantamento anterior, aparecia com 17%. A rodada desta quarta-feira é a primeira divulgada após o começo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que teve início em 30 de agosto.

Du (Avante) não havia pontuado em agosto e agora tem 1%. Com a margem, tem no máximo 4%. Assim, Assumção, Camila Valadão e Du registram empate técnico dentro da margem de erro.

Ainda no cenário estimulado, indecisos eram 9% na última pesquisa e agora são 10%. O percentual que votaria em branco, nulo ou não pretendem ir votar saiu de 6% para 4%.

Já na espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, na pesquisa Quaest de 28 de agosto, 54% dos eleitores de Vitória estavam indecisos. Agora, esse percentual caiu para 40%.

Pazolini aparecia na última pesquisa com 32% de intenções de voto espontâneas. Agora, tem 39%. Coser oscilou de 8% para 9%. Luiz Paulo tinha 1% e agora tem 5%. Assumção tinha 1% e aparece com 3% neste último levantamento.

Considerando a margem de erro, Coser, Luiz Paulo e Assumção estão tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas. Camila tinha 2% e se manteve com 2%. Luiz Paulo, Assumção e a psolista também estão tecnicamente empatados. Du (Avante) foi citado em ambas as pesquisas, mas não alcançou 1%.

Ainda na espontânea, 2% dos eleitores disseram que devem votar branco, nulo ou que não pretendem votar na rodada anterior e, novamente, nesta pesquisa.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.