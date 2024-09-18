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Eleições 2024

Quaest: Pazolini mantém liderança com 53%, seguido por João Coser com 15% em Vitória

Segunda rodada da pesquisa realizada a pedido da TV Gazeta foi divulgada nesta quarta-feira (18)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 set 2024 às 18:56

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 18:56

Lorenzo Pazolini (Republicanos) mantém liderança com 53%, seguido por João Coser (PT), com 15%, na disputa pela Prefeitura de Vitória
Prefeito Lorenzo Pazolini tem 53% das intenções de voto, enquanto João Coser aparece com 15% na pesquisa Quaest Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) permanece na liderança na disputa pela Prefeitura de Vitória, com 53% das intenções de voto, de acordo com a segunda rodada da pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta quarta-feira (18). O mandatário aparecia com 51% no primeiro levantamento, publicado em 28 de agosto, e oscilou 2 pontos percentuais positivamente, dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais. Os índices correspondem ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Em segundo lugar está João Coser (PT), com 15% das intenções de voto. O petista oscilou 2 pontos percentuais para baixo, também dentro da margem de erro. No levantamento anterior, aparecia com 17%. A rodada desta quarta-feira é a primeira divulgada após o começo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que teve início em 30 de agosto.
Na sequência do levantamento, aparecem Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que manteve os 8% da pesquisa anterior; Assumção (PL), que tinha 2% e agora aparece com 5%; e Camila Valadão (Psol), que estava com 7% e oscilou para 4%. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. 
Du (Avante) não havia pontuado em agosto e agora tem 1%. Com a margem, tem no máximo 4%. Assim, Assumção, Camila Valadão e Du registram empate técnico dentro da margem de erro.
Ainda no cenário estimulado, indecisos eram 9% na última pesquisa e agora são 10%. O percentual que votaria em branco, nulo ou não pretendem ir votar saiu de 6% para 4%.
Já na espontânea, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista com os nomes dos candidatos, na pesquisa Quaest de 28 de agosto, 54% dos eleitores de Vitória estavam indecisos. Agora, esse percentual caiu para 40%.
Pazolini aparecia na última pesquisa com 32% de intenções de voto espontâneas. Agora, tem 39%. Coser oscilou de 8% para 9%. Luiz Paulo tinha 1% e agora tem 5%. Assumção tinha 1% e aparece com 3% neste último levantamento.
Considerando a margem de erro, Coser, Luiz Paulo e Assumção estão tecnicamente empatados em intenções de voto espontâneas. Camila tinha 2% e se manteve com 2%. Luiz Paulo, Assumção e a psolista também estão tecnicamente empatados. Du (Avante) foi citado em ambas as pesquisas, mas não alcançou 1%. 
Ainda na espontânea, 2% dos eleitores disseram que devem votar branco, nulo ou que não pretendem votar na rodada anterior e, novamente, nesta pesquisa.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Vitória, contratada pela TV Gazeta, realizou 852 entrevistas domiciliares presenciais com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número ES-01303/2024.

Quaest: Pazolini mantém liderança com 53%, seguido por João Coser com 15% em Vitória

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