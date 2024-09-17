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Eleições 2024

Casagrande declara apoio a opositor do atual prefeito de Castelo

Governador do Estado gravou vídeo pedindo voto para Dr. Abílio (União Brasil) na disputa pela prefeitura de sua terra natal
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 set 2024 às 15:53

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 15:53

Da esquerda para a direita: Dr. Abílio (União Brasil), Renato Casagrande (PSB) e João Paulo Nali (Republicanos)
Dr. Abílio (União Brasil) recebeu o apoio de Renato Casagrande (PSB) na disputa contra João Paulo Nali (Republicanos) Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
O governador Renato Casagrande (PSB) declarou apoio ao candidato Dr. Abílio (União Brasil), opositor do atual prefeito João Paulo Nali (Republicanos), que busca a reeleição em Castelo, no Sul do Espírito Santo, terra natal do chefe do Executivo estadual.
Em um vídeo gravado em apoio a Abílio, o governador destaca os investimentos feitos pelo governo do Estado na cidade. “Vocês estão vendo o trabalho que a gente tem feito em Castelo, na região. Como foi bom a gente poder ter feito a obra que liga Castelo a Muniz Freire. Nos próximos dias, nós vamos inaugurar de Fruteiras até a Prata, depois de Prata até Castelo”.
Casagrande ainda diz que quer aperfeiçoar a relação do Estado com o município, em uma referência às Eleições 2024. “E é por isso que eu estou aqui pedindo o seu apoio para o Dr. Abílio, como prefeito, com o Renato como vice-prefeito. Tenho certeza que eles, conduzindo o município, vão estabelecer uma parceria forte conosco para a gente ajudar a desenvolver ainda mais dessa bela terra”, declarou o governador.
João Paulo Nali foi eleito em 2020, pelo PTB, com Renato Cogo, do mesmo partido, como vice. Durante o mandato, os dois se afastaram politicamente. Para as eleições deste ano, Renato Cogo se filiou ao PSD e entrou como vice na chapa de Dr. Abílio.
Nas eleições em Castelo, João Paulo Nali formou uma coligação com Republicanos e PP, e  Dr. Abílio é apoiado por PSB, Federação PSDB/Cidadania, União Brasil, PDT, Podemos, PSD e DC.

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