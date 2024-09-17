Casagrande declara apoio a opositor do atual prefeito de Castelo

O governador Renato Casagrande (PSB) declarou apoio ao candidato Dr. Abílio (União Brasil), opositor do atual prefeito João Paulo Nali (Republicanos), que busca a reeleição em Castelo, no Sul do Espírito Santo, terra natal do chefe do Executivo estadual.
Em um vídeo gravado em apoio a Abílio, o governador destaca os investimentos feitos pelo governo do Estado na cidade. “Vocês estão vendo o trabalho que a gente tem feito em Castelo, na região. Como foi bom a gente poder ter feito a obra que liga Castelo a Muniz Freire. Nos próximos dias, nós vamos inaugurar de Fruteiras até a Prata, depois de Prata até Castelo”.
Casagrande ainda diz que quer aperfeiçoar a relação do Estado com o município, em uma referência às Eleições 2024. “E é por isso que eu estou aqui pedindo o seu apoio para o Dr. Abílio, como prefeito, com o Renato como vice-prefeito. Tenho certeza que eles, conduzindo o município, vão estabelecer uma parceria forte conosco para a gente ajudar a desenvolver ainda mais dessa bela terra”, declarou o governador.
João Paulo Nali foi eleito em 2020, pelo PTB, com Renato Cogo, do mesmo partido, como vice. Durante o mandato, os dois se afastaram politicamente. Para as eleições deste ano, Renato Cogo se filiou ao PSD e entrou como vice na chapa de Dr. Abílio.
Nas eleições em Castelo, João Paulo Nali formou uma coligação com Republicanos e PP, e Dr. Abílio é apoiado por PSB, Federação PSDB/Cidadania, União Brasil, PDT, Podemos, PSD e DC.