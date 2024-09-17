Célia quer criar centro de especialidades e rever valor de IPTU em Cariacica

Célia Tavares, candidata à Prefeitura de Cariacica, foi entrevistada por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória entrevistaram a candidata à Prefeitura de Cariacica Fechando a série de sabatinas com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória,entrevistaram a candidata à Prefeitura de Cariacica Célia Tavares (PT) . A ex-secretária municipal de Educação criticou a atual administração e prometeu uma melhor gestão dos recursos financeiros do município para, por exemplo, aumentar o investimento na saúde.

Uma de suas propostas é a criação de um centro de especialidades e da contratação de profissionais para auxiliar no agendamento de exames e consultas.

“Há uma interpretação equivocada por parte da gestão de achar que quem tem um celular, e muita gente tem um celular, já está na era digital, isso não é verdade. Várias pessoas não conseguem fazer esse agendamento por não ter acesso à internet, por não conseguir adentrar o sistema. O que tem que ser feito é colocar nas próprias unidades de saúde profissionais com equipamentos para ajudar no agendamento”, analisa.

Além disso, Célia afirmou que a estrutura dos postos médicos não é adequada e diz que fará melhorias. “Nós vamos ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde, dar a elas condições e estruturas adequadas para atender bem. Se falou que haveria extensão dos horários, isso não está acontecendo; às 17 horas, você não consegue mais ser atendido na sua unidade básica de saúde, sem contar que muitas delas foram criadas com uma estrutura muito inadequada para ter os especialistas, que é outra crítica que a população faz muito forte, que não tem pediatra, não tem neurologista, não tem ginecologista.”

Outra questão abordada na sabatina foi a alta da inadimplência no IPTU em Cariacica. A candidata afirmou que isso se deve a sensação de que o dinheiro não está retornando para a população e ao aumento do valor nos últimos anos, que, segundo ela, será revisto, caso eleita. “Nós vamos rever com a equipe técnica a forma como este tributo foi aumentado, porque não tem cabimento uma família que pagava R$ 300, e a equipe me mostrou, em uma casa com terraço, eles consideram que o terraço é outra casa. Não é outra casa. Nós vamos rever, sim, porque sair de R$ 300 e passar a pagar R$ 1.000 está errado e haverá revisão”, garantiu.

Sobre a educação, a candidata prometeu investir na educação infantil. “Nosso empenho será no sentido de construir mais creches, construir mais centros de educação infantil, rever as escolas que foram fechadas pelo prefeito, que isso é um crime de Lesa Pátria. A população, os moradores, as famílias, as mães fizeram abaixo-assinado, fizeram manifestação, e o prefeito não deu a menor bola, o que demonstra que ele não tem nenhuma responsabilidade para com a educação, para atender nossas crianças, e isso não só é importante para as mães e os pais que precisam trabalhar, mas é mais importante ainda para o desenvolvimento dessas crianças.”

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Mais entrevistas

A Gazeta e nas redes sociais. Na segunda-feira (16), foi a vez de Euclério Sampaio (MDB). Célia foi a segunda candidata de Cariacica a participar da série de sabatina, com duração de 40 minutos e transmissão ao vivo pela rádio, no sitee nas redes sociais. Na segunda-feira (16), foi a vez de Euclério Sampaio (MDB).

Para participar da entrevista, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 26 de agosto , Euclério obteve 65% da preferência do eleitorado e Célia, 18%.

A ordem das sabatinas segue a colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. É o caso de O candidato que não alcançou a pontuação mínima, mas registrou pelo menos 1% das intenções de voto, vai participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculado no sitee na, após as sabatinas. É o caso de Ivan Bastos (PL), que teve 4% das menções dos eleitores entrevistados.