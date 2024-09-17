Pazolini falta a primeiro debate na TV e é criticado por adversários

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), não compareceu ao primeiro debate transmitido na televisão, na noite de segunda-feira (16), realizado pela TV Capixaba, afiliada da Band. A ausência do mandatário foi fortemente criticada pelos seus cinco adversários na disputa pelo comando do Executivo municipal, nas Eleições 2024.
“O candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, também foi convidado a estar aqui hoje, mas não compareceu nem justificou a ausência”, afirmou a mediadora Andressa Missio, logo no início do debate.
Realizado na sede da Fecomércio, em Vitória, o evento contou com a participação de Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). Pazolini esteve ausente presencialmente, mas teve seu nome citado pelos candidatos e sua gestão foi duramente criticada pelos adversários, tanto da direita quanto da esquerda.
“É lamentável o que a gente está assistindo aqui, num espaço democrático como esse, onde o candidato e atual prefeito prefere fugir do debate”, manifestou Assumção, que chamou o prefeito de “fujão”, em outra ocasião do encontro.
“Uma pena que o atual prefeito não esteja aqui para dizer o que ele está fazendo em relação a isso”, disse Luiz Paulo ao responder à primeira pergunta do debate sobre pessoas em situação de rua na Capital.
Ao comentar a ausência de Pazolini, Camila Valadão relembrou o episódio em que o prefeito e a vice, Capitã Estéfane (Podemos), disputaram o microfone em um evento em Jardim Camburi, em 2022.
“O atual prefeito e candidato à reeleição é muito corajoso para tirar microfone da mão da vice–prefeita, de uma mulher negra, mas muito covarde ao faltar a um espaço de debate como esse, tão fundamental para a população capixaba.”
No momento em que os candidatos puderam fazer perguntas entre si, a falta do prefeito foi mais uma vez criticada. “Era para ser para o prefeito ausente”, ironizou Luiz Paulo. No terceiro bloco, Assumção chegou a chamar Pazolini de “histrião”. “É o cara que diz que Vitória é o master em administração.”
A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria do prefeito, para saber o motivo da ausência dele, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.
Pazolini lidera pesquisa
Pazolini apareceu em primeiro na primeira rodada da pesquisa Quaest, realizada a pedido da TV Gazeta e divulgada no dia 28 de agosto. O mandatário se destaca na corrida eleitoral na Capital no cenário estimulado, em que os pesquisadores mostram previamente os nomes dos candidatos aos entrevistados. Em segundo lugar na pesquisa, está Coser, com 17% das intenções de voto.
Em seguida, aparecem Luiz Paulo, com 8%, Camila Valadão, com 7% e Assumção, com 2%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão numericamente empatados. O candidato Du (Avante) não pontuou.
Ainda no cenário estimulado, 9% responderam que estão indecisos e 6% disseram que não vão votar ou que votarão em branco ou anularão o voto.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, mais da metade dos entrevistados (54%) não citou nenhum candidato, enquanto 32% citaram Lorenzo Pazolini.
Em seguida aparecem João Coser (8%), Camila Valadão (2%), Luiz Paulo (1%) e Assumção (1%). O candidato Du (Avante) também não pontuou neste levantamento.