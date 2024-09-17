Pazolini falta a primeiro debate na TV e é criticado por adversários

Lorenzo Pazolini (Republicanos) não compareceu ao debate realizado na noite de segunda-feira (17) Crédito: Reprodução TV Capixaba

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) , não compareceu ao primeiro debate transmitido na televisão, na noite de segunda-feira (16), realizado pela TV Capixaba, afiliada da Band. A ausência do mandatário foi fortemente criticada pelos seus cinco adversários na disputa pelo comando do Executivo municipal, nas Eleições 2024

“O candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, também foi convidado a estar aqui hoje, mas não compareceu nem justificou a ausência”, afirmou a mediadora Andressa Missio, logo no início do debate.

“É lamentável o que a gente está assistindo aqui, num espaço democrático como esse, onde o candidato e atual prefeito prefere fugir do debate”, manifestou Assumção, que chamou o prefeito de “fujão”, em outra ocasião do encontro.

“Uma pena que o atual prefeito não esteja aqui para dizer o que ele está fazendo em relação a isso”, disse Luiz Paulo ao responder à primeira pergunta do debate sobre pessoas em situação de rua na Capital.

“O atual prefeito e candidato à reeleição é muito corajoso para tirar microfone da mão da vice–prefeita, de uma mulher negra, mas muito covarde ao faltar a um espaço de debate como esse, tão fundamental para a população capixaba.”

No momento em que os candidatos puderam fazer perguntas entre si, a falta do prefeito foi mais uma vez criticada. “Era para ser para o prefeito ausente”, ironizou Luiz Paulo. No terceiro bloco, Assumção chegou a chamar Pazolini de “histrião”. “É o cara que diz que Vitória é o master em administração.”

A reportagem de A Gazeta procurou a assessoria do prefeito, para saber o motivo da ausência dele, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

Pazolini lidera pesquisa

Em seguida, aparecem Luiz Paulo, com 8%, Camila Valadão, com 7% e Assumção, com 2%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão numericamente empatados. O candidato Du (Avante) não pontuou.

Ainda no cenário estimulado, 9% responderam que estão indecisos e 6% disseram que não vão votar ou que votarão em branco ou anularão o voto.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, mais da metade dos entrevistados (54%) não citou nenhum candidato, enquanto 32% citaram Lorenzo Pazolini.