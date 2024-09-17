Ipec: gestão de Victor Coelho é ruim ou péssima para 37% e boa ou ótima para 19% em Cachoeiro

Victor Coelho é o atual prefeito de Cachoeiro e teve gestão avaliada por moradores ouvidos em pesquisa Crédito: Arte: A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (16). Conforme o levantamento, 11% dos eleitores ouvidos consideram ruim a administração do socialista e 26% dizem ser péssima. Os que apontam como regular somam 42%. O atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB) , teve a gestão avaliada negativamente por 37% dos entrevistados na pesquisa Ipec, contratada pelae divulgada na segunda-feira (16). Conforme o levantamento, 11% dos eleitores ouvidos consideram ruim a administração do socialista e 26% dizem ser péssima. Os que apontam como regular somam 42%.

Por outro lado, a administração do prefeito do PSB é vista de maneira positiva por 19% dos entrevistados no levantamento Ipec, sendo que 5% dizem que a gestão é ótima e 14% afirmam ser boa. Os que não quiseram ou não souberam responder totalizam 3% dos moradores ouvidos na pesquisa.

O levantamento também aponta que a gestão de Victor Coelho tem pior avaliação entre os que não votaram nele no pleito municipal de 2020. No subgrupo que votou em Diego Libardi há quatro anos, 18% consideram a gestão do prefeito ruim e 39% dizem ser péssima. Ainda nesse segmento, 2% tratam a administração como ótima e 11% como boa. Outros 32% afirmam ser regular.

Já entre os que votaram no próprio Victor Coelho em 2020, há empate entre as avaliações positiva e negativa: 25%. Consideram a gestão ótima 8% e boa, 17%. Já 9% tratam a administração como ruim e 16% como péssima. A maioria dos que elegeram o prefeito ouvidos no levantamento, 49%, diz que é regular – 1% não sabe ou não respondeu.

Gestão reprovada por 55%

Quando a pergunta é sobre a administração do prefeito cachoeirense, 55% dos entrevistados na pesquisa dizem desaprovar a forma como a cidade tem sido governada. Já 34% afirmam aprovar o trabalho feito até agora, enquanto 11% não souberam ou não quiseram responder a abordagem.

O maior índice de reprovação da gestão de Victor Coelho acontece no subgrupo dos que ganham até um salário mínimo: 61% dos entrevistados que declaram renda familiar de até R$ 1.412 desaprovam a administração do atual prefeito.

A aprovação à administração sobe entre os entrevistados que afirmam receber mais de dois salários mínimos (ou R$ 2.824): 39% dos moradores que desse subgrupo dizem aprovar o trabalho de Victor Coelho à frente do Executivo cachoeirense.

Maioria prefere mudança total na administração

O Ipec também questionou se os entrevistados desejam mudança ou continuidade na gestão municipal. Para 37% dos moradores entrevistados, o desejo é de que a administração da cidade mude totalmente. Os que preferem a manutenção de alguns programas, mas com mudança em muitos deles, totalizam 28% dos entrevistados.

Enquanto isso, 13% dos entrevistados no estudo dizem preferir poucas mudanças e continuidade para muita coisa. Outros 16% afirmam querer que seja dada total continuidade à atual gestão. Os que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa totalizam 6%.