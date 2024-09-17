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Eleições 2024

Ipec: gestão de Victor Coelho é ruim ou péssima para 37% e boa ou ótima para 19% em Cachoeiro

Entre os entrevistados pela pesquisa, 42% consideram regular a administração do socialista na cidade do Sul do Estado
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 set 2024 às 10:00

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 10:00

Victor Coelho é o atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e teve gestão avaliada por moradores ouvidos em pesquiso
Victor Coelho é o atual prefeito de Cachoeiro e teve gestão avaliada por moradores ouvidos em pesquisa Crédito: Arte: A Gazeta
O atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB), teve a gestão avaliada negativamente por 37% dos entrevistados na pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (16). Conforme o levantamento, 11% dos eleitores ouvidos consideram ruim a administração do socialista e 26% dizem ser péssima. Os que apontam como regular somam 42%.
Por outro lado, a administração do prefeito do PSB é vista de maneira positiva por 19% dos entrevistados no levantamento Ipec, sendo que 5% dizem que a gestão é ótima e 14% afirmam ser boa. Os que não quiseram ou não souberam responder totalizam 3% dos moradores ouvidos na pesquisa.
O levantamento também aponta que a gestão de Victor Coelho tem pior avaliação entre os que não votaram nele no pleito municipal de 2020. No subgrupo que votou em Diego Libardi há quatro anos, 18% consideram a gestão do prefeito ruim e 39% dizem ser péssima. Ainda nesse segmento, 2% tratam a administração como ótima e 11% como boa. Outros 32% afirmam ser regular.
Já entre os que votaram no próprio Victor Coelho em 2020, há empate entre as avaliações positiva e negativa: 25%. Consideram a gestão ótima 8% e boa, 17%. Já 9% tratam a administração como ruim e 16% como péssima. A maioria dos que elegeram o prefeito ouvidos no levantamento, 49%, diz que é regular – 1% não sabe ou não respondeu.

Gestão reprovada por 55%

Quando a pergunta é sobre a administração do prefeito cachoeirense, 55% dos entrevistados na pesquisa dizem desaprovar a forma como a cidade tem sido governada. Já 34% afirmam aprovar o trabalho feito até agora, enquanto 11% não souberam ou não quiseram responder a abordagem. 
O maior índice de reprovação da gestão de Victor Coelho acontece no subgrupo dos que ganham até um salário mínimo: 61% dos entrevistados que declaram renda familiar de até R$ 1.412 desaprovam a administração do atual prefeito.
A aprovação à administração sobe entre os entrevistados que afirmam receber mais de dois salários mínimos (ou R$ 2.824): 39% dos moradores que desse subgrupo dizem aprovar o trabalho de Victor Coelho à frente do Executivo cachoeirense.

Maioria prefere mudança total na administração

O Ipec também questionou se os entrevistados desejam mudança ou continuidade na gestão municipal. Para 37% dos moradores entrevistados, o desejo é de que a administração da cidade mude totalmente. Os que preferem a manutenção de alguns programas, mas com mudança em muitos deles, totalizam 28% dos entrevistados.
Enquanto isso, 13% dos entrevistados no estudo dizem preferir poucas mudanças e continuidade para muita coisa. Outros 16% afirmam querer que seja dada total continuidade à atual gestão. Os que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa totalizam 6%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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