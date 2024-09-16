iPec: 61% dos que elegeram Victor Coelho optam por Ferraço em vez de candidata à sucessão em Cachoeiro

Theodorico Ferraço e Lorena Vasques, candidatos à Prefeitura de Cachoeiro Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta

Daqueles que declaram ter votado em Coelho em 2020, 61% têm intenção de votar no candidato do PP em outubro. Já os que ajudaram a eleger o atual mandatário e agora querem votar na ex-secretária de Obras somam 10%.

O candidato do Republicanos, Diego Libardi , que também disputou o cargo há quatro anos, tem 11% das intenções de voto entre os que elegeram o adversário dele. Léo Camargo , do PL, tem 8% e Casteglione (PT), 3%. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

De acordo com o levantamento, Ferraço também garante maioria dos que votaram em Libardi há quatro anos. Entre os entrevistados que declaram ter votado no advogado no pleito de 2020, o ex-prefeito tem 58% das intenções de voto. Já os que pretendem repetir o voto em Libardi, segundo colocado naquele pleito e candidato novamente ao cargo, somam 32%.

Outros 5% dos que votaram em Libardi migraram para Léo Camargo neste ano, enquanto 4% têm intenção de votar em Lorena Vasques e 2%, em Casteglione. Entre esta parte do eleitorado, não há intenção de voto em branco ou nulo.

Das pessoas que votaram em outros candidatos, em branco ou nulo nas eleições de 2020, 52% têm a intenção de votar em Ferraço. Outros 13% dizem que vão votar em Léo Camargo; em Libardi, são 8%; Lorena, 7% e Casteglione, 4%. Brancos e nulos somam 9% e não sabem ou não responderam, 6% dos entrevistados.

Já entre os consultados que não votaram em 2020 ou não se lembram do voto de quatro anos atrás, 53% têm intenção de votar no deputado estadual do PP; 9%, em Léo Camargo; 7%, em Lorena; 5%, em Libardi e 4%, em Casteglione. Os que pretendem votar em branco ou nulo são 10% e aqueles que não sabem ou não responderam, 12%.

Eleitores de Lula e Bolsonaro

Theodorico Ferraço também é o candidato preferido dos eleitores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições de 2022. Entre os que elegeram o petista, 63% pretendem votar no deputado estadual.

Por outro lado, o correligionário de Lula, Casteglione, garante apenas 6% do eleitorado do presidente. Já os que têm a intenção de votar em Lorena somam 13%; em Libardi, 5% e em Léo Camargo, 4%. Brancos e nulos são 4% e não sabem ou não responderam, 5% dos eleitores consultados.

Ferraço também é o preferido dos que declaram ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) há dois anos: 56% deles têm a intenção de votar no ex-prefeito, enquanto 14% pretendem votar em Libardi e outros 11% em Léo Camargo. A candidata à sucessão do PSB garante 6% dos votos do eleitorado bolsonarista e Casteglione, 2%. Os entrevistados que vão votar em branco ou nulo somam 5%, assim como os que não sabem ou não responderam.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.