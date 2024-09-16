iPec: 61% dos que elegeram Victor Coelho optam por Ferraço em vez de candidata à sucessão em Cachoeiro

O deputado estadual e ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço
(PP) é o candidato preferido na disputa pelo comando da cidade nas eleições de 2024
entre os eleitores do atual prefeito, Victor Coelho
(PSB), conforme pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (16). Já a candidata à sucessão do mandatário, Lorena Vasques
(PSB), não tem a mesma popularidade entre o eleitorado socialista.
Daqueles que declaram ter votado em Coelho em 2020, 61% têm intenção de votar no candidato do PP em outubro. Já os que ajudaram a eleger o atual mandatário e agora querem votar na ex-secretária de Obras somam 10%.
O candidato do Republicanos, Diego Libardi
, que também disputou o cargo há quatro anos, tem 11% das intenções de voto entre os que elegeram o adversário dele. Léo Camargo
, do PL, tem 8% e Casteglione
(PT), 3%. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.
De acordo com o levantamento, Ferraço também garante maioria dos que votaram em Libardi há quatro anos. Entre os entrevistados que declaram ter votado no advogado no pleito de 2020, o ex-prefeito tem 58% das intenções de voto. Já os que pretendem repetir o voto em Libardi, segundo colocado naquele pleito e candidato novamente ao cargo, somam 32%.
Outros 5% dos que votaram em Libardi migraram para Léo Camargo neste ano, enquanto 4% têm intenção de votar em Lorena Vasques e 2%, em Casteglione. Entre esta parte do eleitorado, não há intenção de voto em branco ou nulo.
Das pessoas que votaram em outros candidatos, em branco ou nulo nas eleições de 2020, 52% têm a intenção de votar em Ferraço. Outros 13% dizem que vão votar em Léo Camargo; em Libardi, são 8%; Lorena, 7% e Casteglione, 4%. Brancos e nulos somam 9% e não sabem ou não responderam, 6% dos entrevistados.
Já entre os consultados que não votaram em 2020 ou não se lembram do voto de quatro anos atrás, 53% têm intenção de votar no deputado estadual do PP; 9%, em Léo Camargo; 7%, em Lorena; 5%, em Libardi e 4%, em Casteglione. Os que pretendem votar em branco ou nulo são 10% e aqueles que não sabem ou não responderam, 12%.
Theodorico Ferraço também é o candidato preferido dos eleitores que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) no segundo turno das eleições de 2022. Entre os que elegeram o petista, 63% pretendem votar no deputado estadual.
Por outro lado, o correligionário de Lula, Casteglione, garante apenas 6% do eleitorado do presidente. Já os que têm a intenção de votar em Lorena somam 13%; em Libardi, 5% e em Léo Camargo, 4%. Brancos e nulos são 4% e não sabem ou não responderam, 5% dos eleitores consultados.
Ferraço também é o preferido dos que declaram ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro
(PL) há dois anos: 56% deles têm a intenção de votar no ex-prefeito, enquanto 14% pretendem votar em Libardi e outros 11% em Léo Camargo. A candidata à sucessão do PSB garante 6% dos votos do eleitorado bolsonarista e Casteglione, 2%. Os entrevistados que vão votar em branco ou nulo somam 5%, assim como os que não sabem ou não responderam.