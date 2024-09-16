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Eleições 2024

Ipec: Casteglione (52%), Lorena Vasques (22%) e Léo Camargo (17%) têm maior rejeição do eleitorado em Cachoeiro

O candidato Diego Libardi, com 12% de rejeição, aparece tecnicamente empatado, na margem de erro de 4 pontos, com Camargo e Thedorico Ferraço, que tem 10%
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 set 2024 às 19:16

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 19:16

Carlos Casteglione, Lorena Vasques e Léo Camargo têm os maiores índices de rejeição entre o eleitorado de Cachoeiro
Carlos Casteglione, Lorena Vasques e Léo Camargo têm os maiores índices de rejeição entre o eleitorado de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Arte: A Gazeta
O ex-prefeito Carlos Casteglione (PT) é o candidato à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com o maior índice de rejeição, conforme dados da pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (16). Dos eleitores consultados, 52% afirmam que não votariam no petista de jeito nenhum. A candidata da situação, Lorena Vasques (PSB), tem rejeição de 22% e está tecnicamente empatada, na margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, com Léo Camargo (PL), que aparece com 17%.
Considerando ainda a margem de erro, Diego Libardi (Republicanos), com 12% de rejeição, também está tecnicamente empatado nesse quesito tanto com Camargo quanto com Theodorico Ferraço (PP), que não é opção de voto para 10% dos entrevistados.
A pesquisa mostra também que 2% das pessoas ouvidas poderiam votar em todos os candidatos apresentados, enquanto 12% não sabem ou não quiseram responder. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

Ipec: Casteglione (52%), Lorena Vasques (22%) e Léo Camargo (17%) têm maior rejeição do eleitorado em Cachoeiro

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