Tribunal mantém decisão que barrou vice de Lorena Vasques em Cachoeiro

Alexon Cipriano, vice de Lorena Vasques em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Em decisão proferida no último dia 4, o juiz Roney Guerra, da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro, já havia negado o pedido de registro de candidatura de Alexon como vice na chapa majoritária do PSB. A razão para o indeferimento, conforme sentença proferida pelo magistrado, seria o não cumprimento do prazo para desincompatibilização do cargo de subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação municipal visando à disputa do pleito.

Alexon teria apresentado à Justiça Eleitoral, no dia 4 de julho deste ano - três meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro -, um decreto que comprovava seu afastamento das funções. No entanto, tendo em vista o cargo exercido por ele na administração municipal, o juiz entendeu que o desligamento deveria ter ocorrido até 6 de junho, quatro meses antes do dia da eleição.

Já na sessão desta sexta, o relator do processo, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, manteve o entendimento do magistrado do primeiro grau de jurisdição, reconhecendo que Alexon não desincompatibilizou do cargo de subsecretário no município dentro do prazo determinado pela Justiça Eleitoral.