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Eleições 2024

Léo Camargo promete espaço para ambulantes e valorização de professores em Cachoeiro

O vereador, que concorre ao cargo de prefeito pelo PL, apresentou suas propostas de governo para os principais problemas do município; confira a entrevista em vídeo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 set 2024 às 11:08

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 11:08

Criar um local específico para a atuação dos vendedores ambulantes, valorizar os professores e integrar a Guarda Municipal com a Polícia Militar para combater a criminalidade no município. Essas são algumas das propostas apresentadas por Léo Camargo (PL) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que começou a ser publicada na segunda-feira (9) e segue até a sexta (13). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Cachoeiro de Itapemirim
Também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Linhares pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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