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Eleições 2024

Lorena Vasques promete incentivo fiscal para comércio e mais agentes da Guarda em Cachoeiro

Ex-secretária de Obras é a candidata do PSB para suceder o atual prefeito Victor Coelho (PSB) no comando do município do Sul do Estado; confira a entrevista em vídeo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

13 set 2024 às 12:40

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:40

Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, instituir incentivos fiscais para fomentar a atividade comercial no município e expandir o ensino em tempo integral. Essas são algumas das propostas apresentadas por Lorena Vasques (PSB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que começou a ser publicada na segunda-feira (9) e termina nesta sexta (13). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Cachoeiro de Itapemirim
A rodada de conversas no interior começou nesta semana com a divulgação das entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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