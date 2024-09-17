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Eleições 2024

Saúde e trânsito são os problemas mais graves para eleitores de Cachoeiro, aponta Ipec

Educação e segurança também estão entre as áreas mais citadas pelos eleitores consultados no levantamento
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 set 2024 às 12:00

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 12:00

Mais da metade dos eleitores de Cachoeiro de Itapemirim consideram a área da saúde problemática.
Mais da metade dos eleitores de Cachoeiro consideram a área da saúde problemática, segundo a pesquisa Ipec Crédito: Arte A Gazeta
Em Cachoeiro de Itapemirim, maior colégio eleitoral do interior do Espírito Santo, a saúde é considerada a área mais problemática do município pela população. É o que aponta a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (16). Das pessoas entrevistadas, 57% dizem que a saúde enfrenta problemas graves, enquanto 32% mencionam o trânsito e 25%, a educação.
Para obter os resultados, os pesquisadores apresentaram aos eleitores consultados uma lista com 20 itens. Desses, eles poderiam escolher até três que, na opinião deles, enfrentam os piores problemas do município.
A saúde e a educação preocupam especialmente as pessoas mais pobres. Entre os que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.412), a saúde foi citada como problemática por 61%. Já a educação enfrenta problemas graves de acordo com 29% desse segmento.
Por outro lado, os problemas no trânsito são considerados graves principalmente por aqueles que têm renda maior do que 2 salários mínimos (R$ 2.824): 36% desses eleitores mencionam as dificuldades enfrentadas nas ruas. Já 54% desse grupo citam os problemas na saúde.
Outros problemas considerados graves na cidade são a segurança pública (24%), o calçamento de ruas e avenidas (23%), impostos e taxas (21%), transporte coletivo (18%), geração de empregos (14%), limpeza pública (13%), meio ambiente (10%) e opções de lazer (10%).
As áreas menos citadas pelos entrevistados foram administração pública (5%), habitação (5%), abastecimento de água (4%), assistência social (4%), atividades culturais (2%) e atividades esportivas (2%). Apenas 1% dos eleitores não sabe ou não respondeu.
Quando questionados sobre a área mais problemática da cidade – podendo citar apenas uma –, 32% dos entrevistados mencionaram a saúde. Já os problemas no trânsito são os mais graves para 15% da população de Cachoeiro de Itapemirim e o calçamento de ruas e avenidas, para 13%.
Nesse cenário, impostos e taxas são citados por 6%. A segurança pública é mais preocupante para 5% dos eleitores, enquanto a educação, para 4%, juntamente como transporte público e limpeza pública.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 13 e 15 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07972/2024.

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