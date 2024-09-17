Saúde e trânsito são os problemas mais graves para eleitores de Cachoeiro, aponta Ipec

Mais da metade dos eleitores de Cachoeiro consideram a área da saúde problemática, segundo a pesquisa Ipec Crédito: Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (16). Das pessoas entrevistadas, 57% dizem que a saúde enfrenta problemas graves, enquanto 32% mencionam o trânsito e 25%, a educação. Em Cachoeiro de Itapemirim , maior colégio eleitoral do interior do Espírito Santo , a saúde é considerada a área mais problemática do município pela população. É o que aponta a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pelae divulgada na segunda-feira (16). Das pessoas entrevistadas, 57% dizem que a saúde enfrenta problemas graves, enquanto 32% mencionam o trânsito e 25%, a educação.

Para obter os resultados, os pesquisadores apresentaram aos eleitores consultados uma lista com 20 itens. Desses, eles poderiam escolher até três que, na opinião deles, enfrentam os piores problemas do município.

A saúde e a educação preocupam especialmente as pessoas mais pobres. Entre os que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.412), a saúde foi citada como problemática por 61%. Já a educação enfrenta problemas graves de acordo com 29% desse segmento.

Por outro lado, os problemas no trânsito são considerados graves principalmente por aqueles que têm renda maior do que 2 salários mínimos (R$ 2.824): 36% desses eleitores mencionam as dificuldades enfrentadas nas ruas. Já 54% desse grupo citam os problemas na saúde.

Outros problemas considerados graves na cidade são a segurança pública (24%), o calçamento de ruas e avenidas (23%), impostos e taxas (21%), transporte coletivo (18%), geração de empregos (14%), limpeza pública (13%), meio ambiente (10%) e opções de lazer (10%).

As áreas menos citadas pelos entrevistados foram administração pública (5%), habitação (5%), abastecimento de água (4%), assistência social (4%), atividades culturais (2%) e atividades esportivas (2%). Apenas 1% dos eleitores não sabe ou não respondeu.

Quando questionados sobre a área mais problemática da cidade – podendo citar apenas uma –, 32% dos entrevistados mencionaram a saúde. Já os problemas no trânsito são os mais graves para 15% da população de Cachoeiro de Itapemirim e o calçamento de ruas e avenidas, para 13%.

Nesse cenário, impostos e taxas são citados por 6%. A segurança pública é mais preocupante para 5% dos eleitores, enquanto a educação, para 4%, juntamente como transporte público e limpeza pública.