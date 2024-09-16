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Eleições 2024

Deputado do ES pede expulsão de Datena do PSDB após agressão a Marçal

Mazinho dos Anjos é secretário executivo do Diretório Estadual do partido e comunicou a decisão na tarde desta segunda-feira (16)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 set 2024 às 13:42

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 13:42

Mazinho dos Anjos sediou reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia
Mazinho dos Anjos sediou reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira
O deputado estadual Mazinho dos Anjos, do PSDB, e secretário executivo do Diretório Estadual da legenda, solicitou à Executiva Nacional que encaminhe, por meio da Comissão de Ética, a expulsão de José Luiz Datena, que disputa a Prefeitura de São Paulo, dos quadros do partido. A articulação ocorre após o candidato dar uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB), durante o debate realizado pela TV Cultura, na noite de domingo (15). 
“Este pedido é motivado pelo comportamento desequilibrado e violento do filiado durante o debate da TV Cultura no último domingo (15), com transmissão ao vivo para todo o país, submetendo o PSDB a passar vergonha em rede nacional, o que não condiz com a tradição dessa legenda, que teve em seus quadros líderes da envergadura de Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas”, afirmou Mazinho, em comunicado enviado à imprensa na tarde desta segunda-feira (16).
“É preciso que o PSDB apresente ao eleitor brasileiro líderes competentes, equilibrados, que saibam administrar suas emoções sob pressão, que é comum não apenas em campanha eleitorais, mas principalmente no exercício de cargos como o de chefe do Executivo da maior cidade da América Latina”, prosseguiu o parlamentar.

Datena dá cadeirada em Marçal 

Datena agrediu Marçal com uma cadeirada em meio ao debate na TV Cultura na noite de domingo (15). O primeiro foi expulso, e o segundo deixou o programa que reunia os postulantes à Prefeitura de São Paulo.
O debate foi interrompido em seguida e voltou com os outros quatro participantes, que lamentaram o episódio e atribuíram a responsabilidade do ocorrido tanto a Datena quanto a Marçal.
O candidato do PRTB provocou o apresentador nos blocos anteriores ao resgatar uma denúncia de assédio sexual contra Datena. O jornalista respondeu que o caso não foi confirmado pela polícia e acabou sendo arquivado pela Justiça. Disse ainda que o fato atingiu sua família e levou à morte de sua sogra.
“Senhoras e senhores, nós vamos às manchetes dos debates pela pior cena já vista em debates. Peço que se comportem para terminarmos bem o debate”, disse o mediador Leão Serva após a confusão, afirmando que a agressão foi um dos “eventos mais absurdos da história da TV brasileira”.

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