Deputado do ES pede expulsão de Datena do PSDB após agressão a Marçal

Mazinho dos Anjos sediou reunião de apoiadores de Marcelo Santos (Podemos) na disputa pela presidência da Assembleia Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual Mazinho dos Anjos, do PSDB, e secretário executivo do Diretório Estadual da legenda, solicitou à Executiva Nacional que encaminhe, por meio da Comissão de Ética, a expulsão de José Luiz Datena, que disputa a Prefeitura de São Paulo, dos quadros do partido. A articulação ocorre após o candidato dar uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) , durante o debate realizado pela TV Cultura, na noite de domingo (15).

“Este pedido é motivado pelo comportamento desequilibrado e violento do filiado durante o debate da TV Cultura no último domingo (15), com transmissão ao vivo para todo o país, submetendo o PSDB a passar vergonha em rede nacional, o que não condiz com a tradição dessa legenda, que teve em seus quadros líderes da envergadura de Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas”, afirmou Mazinho, em comunicado enviado à imprensa na tarde desta segunda-feira (16).

“É preciso que o PSDB apresente ao eleitor brasileiro líderes competentes, equilibrados, que saibam administrar suas emoções sob pressão, que é comum não apenas em campanha eleitorais, mas principalmente no exercício de cargos como o de chefe do Executivo da maior cidade da América Latina”, prosseguiu o parlamentar.

Datena dá cadeirada em Marçal

O debate foi interrompido em seguida e voltou com os outros quatro participantes, que lamentaram o episódio e atribuíram a responsabilidade do ocorrido tanto a Datena quanto a Marçal.

O candidato do PRTB provocou o apresentador nos blocos anteriores ao resgatar uma denúncia de assédio sexual contra Datena. O jornalista respondeu que o caso não foi confirmado pela polícia e acabou sendo arquivado pela Justiça. Disse ainda que o fato atingiu sua família e levou à morte de sua sogra.