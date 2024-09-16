Marçal lesiona costela e dedo após agressão de Datena e registra socorro nas redes

Após o episódio, a equipe do candidato do PRTB fez um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. Os assessores de Marçal afirmam que o tucano deveria ter sido encaminhado para a delegacia e que o debate deveria ter sido encerrado.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Marçal aparece deitado na cama do hospital e conversa com um médico, que diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela, do influenciador. O médico afirma que fará exame de sangue e uma ressonância no punho do candidato.

O episódio está sendo explorado nas redes sociais de Marçal, que postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes. Em seu perfil, o influenciador também comparou a agressão à facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018 e ao tiro que atingiu a orelha de Donald Trump neste ano comparação que foi rejeitada por seus adversários na saída do debate.

Pablo Marçal publica foto em hospital após ser agredido em debate Crédito: Reprodução/Instagram

Imagens feitas no estúdio após a agressão mostram que Marçal seguiu de pé e fez provocações a Datena. O candidato do PRTB deixou o local caminhando e, segundo sua assessoria, chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas depois optou pela ambulância que estava à disposição no teatro B32, na avenida Faria Lima, onde aconteceu o debate.

De acordo com Luma Vidal, assessora de Marçal, eles resolveram usar a ambulância porque Marçal reclamava de dor na costela e seria mais confortável para ele ir deitado, além de ser mais rápido.

Em entrevista à imprensa na porta do hospital, Luma afirmou não haver informações sobre o quadro do influenciador. Ela cobrou a responsabilização de Datena "no rigor da lei".

Após acompanhar a hospitalização de Marçal, seu advogado Tassio Renan foi ao 78º DP, nos Jardins, para registrar o boletim de ocorrência.

Tassio afirma que Marçal está com dificuldade de mobilidade em um dos dedos da mão e com um hematoma na região da costela.