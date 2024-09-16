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Eleição em SP

Marçal lesiona costela e dedo após agressão de Datena e registra socorro nas redes

Candidato à Prefeitura de São Paulo foi medicado e passou por exames no Hospital Sírio Libanês. Marçal foi agredido por Datena durante debate da TV Cultura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2024 às 05:45

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 05:45

Após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura, Pablo Marçal (PRTB) teve lesões na costela e na mão, segundo seu advogado, e passa por exames no hospital Sírio Libanês, na noite deste domingo (16).
Após o episódio, a equipe do candidato do PRTB fez um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. Os assessores de Marçal afirmam que o tucano deveria ter sido encaminhado para a delegacia e que o debate deveria ter sido encerrado.
Em vídeo publicado em seu Instagram, Marçal aparece deitado na cama do hospital e conversa com um médico, que diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela, do influenciador. O médico afirma que fará exame de sangue e uma ressonância no punho do candidato.
O episódio está sendo explorado nas redes sociais de Marçal, que postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes. Em seu perfil, o influenciador também comparou a agressão à facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018 e ao tiro que atingiu a orelha de Donald Trump neste ano comparação que foi rejeitada por seus adversários na saída do debate.
Pablo Marçal publica foto em hospital após ser agredido em debate
Pablo Marçal publica foto em hospital após ser agredido em debate Crédito: Reprodução/Instagram
Imagens feitas no estúdio após a agressão mostram que Marçal seguiu de pé e fez provocações a Datena. O candidato do PRTB deixou o local caminhando e, segundo sua assessoria, chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas depois optou pela ambulância que estava à disposição no teatro B32, na avenida Faria Lima, onde aconteceu o debate.
De acordo com Luma Vidal, assessora de Marçal, eles resolveram usar a ambulância porque Marçal reclamava de dor na costela e seria mais confortável para ele ir deitado, além de ser mais rápido.
Em entrevista à imprensa na porta do hospital, Luma afirmou não haver informações sobre o quadro do influenciador. Ela cobrou a responsabilização de Datena "no rigor da lei".
Após acompanhar a hospitalização de Marçal, seu advogado Tassio Renan foi ao 78º DP, nos Jardins, para registrar o boletim de ocorrência.
Tassio afirma que Marçal está com dificuldade de mobilidade em um dos dedos da mão e com um hematoma na região da costela.
A expectativa é que o autodenominado ex-coach passe por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) após ser alta do hospital.

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