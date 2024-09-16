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Eleições 2024

Guerino Balestrassi promete mais vagas em escolas e imóveis populares em Colatina

Na disputa pela reeleição, o prefeito do MDB pretende também reforçar parcerias com o governo do Estado e a bancada federal para realizar projetos; confira a entrevista
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 set 2024 às 12:58

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 12:58

Ampliar vagas em creches e para turmas de tempo integral, criar condições para implantação de loteamentos populares, manter parcerias com o governo do Estado e a bancada federal para realizar projetos no município. Essas são algumas das propostas apresentadas por Guerino Balestrassi (MDB), na disputa pela reeleição, nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina, que começa a ser publicada nesta segunda-feira (16) e segue até sexta (20). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Colatina
A rodada de conversas no interior começou na semana passada, entre os dias 9 e 13 de setembro, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.

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Todos os candidatos a prefeito de Colatina registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.

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