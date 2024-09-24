Por que Euclério faltou ao debate entre candidatos a prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio no dia 16 de setembro, em sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nem mesmo o maior aliado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), afirmaria, com sinceridade, que ele é um bom orador. Fica patente, nas entrevistas concedidas por Euclério nas eleições de 2024, que o emedebista é mais do que econômico nas palavras.

Por vezes, ele parece não saber mesmo dados básicos sobre a própria administração. Pode ser até que saiba, mas não consegue demonstrar isso com desenvoltura. E, não raramente, o prefeito comete gafes.

Em conversas interpessoais, sem ser durante entrevistas ao vivo, Euclério se sai melhor, mas, em frente às câmeras, com tempo cronometrado e diante de perguntas desafiadoras, o resultado dificilmente é satisfatório.

Pragmaticamente falando, é compreensível.

Já do ponto de vista do eleitor e da democracia, para usar uma palavra muito citada pelo candidato Ivan Bastos (PL), é "lamentável" que Euclério não tenha participado.

O emedebista e sua equipe, certamente, calcularam o prejuízo da ausência e o da presença do prefeito no debate e avaliaram que aparecer seria pior que ser chamado de "fujão".

O prefeito, provavelmente, não perderia a eleição por participar do embate com os adversários, mas correria o risco de passar por situações, no mínimo, constrangedoras, com potencial de viralizar nas redes sociais.

A professora e ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos, com certeza, concentrariam as críticas no gestor atual. Aliás, fizeram isso mesmo diante da cadeira vazia deixada pelo prefeito.

A petista e o candidato do PL são oradores melhores que Euclério. O emedebista também teria que responder a perguntas feitas pelo colunista de A Gazeta Leonel Ximenes.

Como já ressaltei ao escrever sobre os debates entre os candidatos a prefeito de Vitória e Vila Velha, quem tenta a reeleição, via de regra, é o principal alvo mesmo nessas ocasiões. Isso é algo até natural.

Se você quer substituir um prefeito, tem que apontar o que há de errado ou insuficiente na gestão dele e convencer o eleitor de que você pode fazer melhor.

Quanto aos jornalistas, bem, estamos aqui para fazer questionamentos que possam interessar aos eleitores.

Nós estudamos o plano de governo dos candidatos, analisamos o histórico deles, suas contradições e o contexto da disputa para decidir quais perguntas são pertinentes. É bem mais difícil se portar em situações assim do que numa conversa entre amigos, por exemplo.

A equipe de Euclério havia concordado com as regras do debate, em documento devidamente assinado.

A data do embate estava marcada havia cerca de um mês.

Somente na véspera, na segunda-feira (23), porém, a campanha do prefeito informou à organização que ele não compareceria, devido a "agenda já marcada anteriormente para o dia 24, de manhã":

"O prefeito e candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB) tem uma agenda já marcada anteriormente para o dia 24, de manhã, em Alto Lage. Lamenta não poder comparecer ao debate, mas de antemão e em respeito aos jornalistas e aos eleitores, lembra que compareceu às sabatinas do Bom Dia ES, rádio CBN e respondeu entrevista por escrito ao site A Gazeta".

Enquanto Célia e Ivan Bastos debatiam, na Rede Gazeta, Euclério participava de uma sabatina do Fórum Político de Cariacica, um ambiente, provavelmente, em que ele se sentiu mais confortável.

Lá, não havia nenhum adversário.