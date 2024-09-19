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Eleições 2024

Veja quem são os prefeitos mais bem avaliados da Grande Vitória

Pesquisas de intenção de voto realizadas em agosto e setembro também buscaram saber como as gestões dos atuais prefeitos são percebidas pelos eleitores

Públicado em 

19 set 2024 às 12:05
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério, Arnaldinho, Vidigal e Pazolini
Euclério, Arnaldinho, Vidigal e Pazolini Crédito: Ricardo Medeiros
A primeira rodada de pesquisas Ipec realizadas a pedido da Rede Gazeta chegou ao fim na Grande Vitória. Na Capital, o instituto que foi às ruas foi a Quaest, então é preciso fazer essa distinção. Além disso, as pesquisas em Vila Velha, Serra e Cariacica foram feitas em datas diferentes.
Neste texto, portanto, não estou exatamente comparando uma amostragem com a outra, mas compilando os resultados. A avaliação da gestão municipal é, provavelmente, mais estável que o percentual de intenção de votos e é impossível não satisfazer uma curiosidade, ainda que tecnicamente não ideal: quem é o prefeito mais bem avaliado da Grande Vitória?
Entre os levantamentos Ipec, o vencedor é Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha. Para 76% dos entrevistados, entre os dias 20 e 22 de agosto, a administração do prefeito é boa ou ótima.
O segundo maior percentual de avaliação positiva, de acordo com o Ipec, está com Euclério Sampaio (MDB), em Cariacica. O percentual de bom ou ótimo do trabalho dele é de 65%.
Esses resultados foram cruciais para colocá-los, ainda em agosto, como favoritos na disputa pelas prefeituras das respectivas cidades. O retrato do momento captado pelo Ipec indicou que eles devem ser reeleitos no primeiro turno, com ampla vantagem sobre os segundos colocados.
É preciso avaliar os próximos levantamentos para checar se o quadro continua assim.
Em Vitória, a Quaest já fez duas pesquisas, uma em agosto e outra divulgada nesta quarta-feira (18).
Ressalto, mais uma vez, que aqui estamos falando de um instituto diferente do Ipec, que adota uma metodologia levemente diversa, mas o fato é que a administração do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi avaliada de forma positiva por 67% em agosto e por 68% na amostragem mais recente.
Ou seja, se pudéssemos comparar com o Ipec, Pazolini até superaria Euclério nas graças do povo. Mas não faremos isso.
A Quaest mais recente mostra que, se as eleições fossem hoje, o prefeito de Vitória seria reeleito em primeiro turno, mas com uma margem bem apertada, passaria "raspando". 
Agora, voltando a um levantamento feito pelo Ipec, temos a avaliação que os eleitores da Serra fazem sobre a administração do prefeito Sérgio Vidigal (PDT).
O trabalho do pedetista é considerado bom ou ótimo por 45% dos entrevistados.
Isso mostra que Vidigal, que não disputa a reeleição, está num patamar inferior ao de Arnaldinho e Euclério quando o assunto é o humor dos eleitores em relação à gestão municipal, embora o percentual alcançado por ele não seja ruim.
Made with Flourish
O candidato apoiado por Vidigal na Serra em 2024 é o ex-secretário estadual de Turismo Weverson Meireles (PDT). 
Na campanha eleitoral, Weverson, sempre acompanhado por Vidigal, destaca os feitos do atual prefeito e se apresenta como "renovação com resposabilidade" na tentativa de ir ao segundo turno.
Na Serra, a corrida está mais emocionante, pois, como mostrou o Ipec no início de setembro, lá a disputa deve mesmo ser decidida em dois turnos.  

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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