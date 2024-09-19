Veja quem são os prefeitos mais bem avaliados da Grande Vitória

Euclério, Arnaldinho, Vidigal e Pazolini Crédito: Ricardo Medeiros

A primeira rodada de pesquisas Ipec realizadas a pedido da Rede Gazeta chegou ao fim na Grande Vitória. Na Capital, o instituto que foi às ruas foi a Quaest, então é preciso fazer essa distinção. Além disso, as pesquisas em Vila Velha, Serra e Cariacica foram feitas em datas diferentes.

Neste texto, portanto, não estou exatamente comparando uma amostragem com a outra, mas compilando os resultados. A avaliação da gestão municipal é, provavelmente, mais estável que o percentual de intenção de votos e é impossível não satisfazer uma curiosidade, ainda que tecnicamente não ideal: quem é o prefeito mais bem avaliado da Grande Vitória?

Esses resultados foram cruciais para colocá-los, ainda em agosto, como favoritos na disputa pelas prefeituras das respectivas cidades. O retrato do momento captado pelo Ipec indicou que eles devem ser reeleitos no primeiro turno, com ampla vantagem sobre os segundos colocados.

É preciso avaliar os próximos levantamentos para checar se o quadro continua assim.

Em Vitória, a Quaest já fez duas pesquisas, uma em agosto e outra divulgada nesta quarta-feira (18).

Ressalto, mais uma vez, que aqui estamos falando de um instituto diferente do Ipec, que adota uma metodologia levemente diversa, mas o fato é que a administração do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi avaliada de forma positiva por 67% em agosto e por 68% na amostragem mais recente.

Ou seja, se pudéssemos comparar com o Ipec, Pazolini até superaria Euclério nas graças do povo. Mas não faremos isso.

Agora, voltando a um levantamento feito pelo Ipec, temos a avaliação que os eleitores da Serra fazem sobre a administração do prefeito Sérgio Vidigal (PDT).