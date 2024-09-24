O candidato a prefeito do PT com menos dinheiro para campanha na Grande Vitória

Em todo o Espírito Santo, PT tem 19 candidatos a prefeito no Espírito SantoCrédito: Shutterstock
O PT tem candidato a prefeito nas quatro principais cidades da Grande Vitória. Nenhum deles lidera a corrida eleitoral, de acordo com as mais recentes pesquisas de intenção de voto. Os petistas João Coser e Célia Tavares estão em segundo lugar em Vitória e Cariacica, mas bem distantes dos primeiros colocados Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Euclério Sampaio (MDB).
Na Serra, Professor Roberto Carlos (PT) apareceu com 3% em levantamento feito pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta e divulgado em dois de setembro. Em Vila Velha, Babá (PT) alcançou o mesmo percentual em amostragem publicada em 23 de agosto.
Entre os quatro candidatos do Partido dos Trabalhadores, o que recebeu menos dinheiro da sigla para fazer campanha, até agora, foi, justamente, o de Vila Velha.
De acordo com o DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Babá tem R$ 290.160,00 para gastar na campanha eleitoral. Desse total, R$ 217, 5 mil foram enviados pela direção nacional do PT; R$ 58,5 mil pelo órgão estadual do partido e R$ 10 mil do PCdoB.
Para se ter uma ideia, os também candidatos a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) arrecadaram R$ 2 milhões cada um.
O ex-deputado estadual Roberto Carlos, na Serra, conta com R$ 790 mil, sendo R$ 780 mil vindos da direção nacional do PT e R$ 8 mil do PCdoB.
Em termos de comparação, Audifax Barcelos (PP) e Pablo Muribeca (Republicanos) têm R$ 1,7 milhão, cada um, para fazer campanha à prefeitura cidade.
CÉLIA COM MAIS DE R$ 1 MILHÃO
Em Cariacica, a cifra destinada à candidatura petista é mais alta. A receita da campanha da ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares é de R$ 1,2 milhão, quase tudo com origem na direção nacional do PT.
O valor arrecadado, até agora, supera o de Euclério Sampaio, favorito a vencer o pleito. O emedebista tem R$ 959 mil para fazer campanha.
COSER LIDERA
Entre os candidatos petistas, quem lidera em arrecadação é Coser. O ex-prefeito de Vitória tem, de acordo com o DivulgaCand, R$ 1,5 milhão em receitas. A direção nacional do PT mandou R$ 1,4 milhão e a estadual, R$ 62 mil. O próprio João Coser aportou R$ 60,1 mil na campanha dele de 2024.
O QUE ISSO SIGNIFICA
O dinheiro repassado por partidos a candidatos vem, principalmente, do Fundo Eleitoral. É um recurso bilionário, mas finito, abastecido pelos cofres públicos.
Em 2024, o Fundo é de R$ 4,9 bilhões. A verba é dividida pela Justiça Eleitoral entre os partidos de acordo com alguns critérios. Os principais são a quantidade de deputados federais de cada sigla e o número de votos recebidos pelo partido na eleição para a Câmara dos Deputados.
O Partido dos Trabalhadores, que tem a segunda maior bancada na Câmara, ficou com a segunda maior fatia do Fundo Eleitoral: R$ 619 milhões. Está atrás apenas do PL (R$ 886 milhões).
Já a distribuição desse valor entre os candidatos ocorre de acordo com os desígnios dos caciques partidários.
O PT tem, neste ano, 1.412 candidatos a prefeito em todo o país. A sigla aporta recursos nesses e em candidatos de outras siglas, apoiadas pela legenda.
Em São Paulo, por exemplo, os petistas estão no palanque do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O PT destinou R$ 30 milhões para o candidato do PSOL.
No Espírito Santo, o PT lançou 19 candidatos a prefeito. Os principais são os já citados aqui, pois disputam os comandos das cidades com o maior número de habitantes entre essas 19.
A quantidade de dinheiro do Fundo Eleitoral destinada pelo partido aos candidatos é um sinal da importância estratégica da candidatura nos planos do partido.
E, certamente, o pragmatismo também seu lugar. Quando alguém tem chances de ganhar, atrai "investimentos" do próprio partido e de aliados.
As pesquisas de intenção de voto indicam, até o momento, que o PT não deve eleger nenhum prefeito na Grande Vitória.
Em 2020, o partido não emplacou prefeito em nenhum município do Espírito Santo.
As eleições municipais, porém, não apenas para o Partido dos Trabalhadores, são também uma forma de marcar posição de olho nas eleições de 2026.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.