Prefeito de Presidente Kennedy é mais votado, mas eleição está indefinida

Dorlei Fontão recebeu 55,40% dos votos válidos, mas teve candidatura barrada pela Justiça; ele já recorreu em 1ª e 2ª instância e, caso o TSE confirme a decisão, novas eleições podem ser realizadas no município

Mesmo após receber 55,4% dos votos neste domingo (6), o atual prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), pode não assumir o cargo novamente no ano que vem. O mandatário do município do Sul capixaba teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral e, por isso, a reeleição está anulada sob judice.