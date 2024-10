Eleições 2024

Conheça quem são os suplentes ao cargo de vereador na Serra

No maior município do Estado, 256 candidatos estão aptos para assumir uma das cadeiras na Câmara dos Vereadores no caso de renúncia, morte ou licença-médica dos eleitos

Legislativo da Serra tem 256 candidatos que não alcançaram votação para se eleger, mas estão na suplência. (Reprodução)

Nas eleições deste ano, a Serra elegeu 23 vereadores para a legislatura que começa a partir de 1º de janeiro de 2025. Foram eleitos 12 novos parlamentares para a Casa de Leis, enquanto outros 11 se reelegeram. Já os que terminaram o pleito como suplentes do cargo totalizaram 256 nomes.

Suplentes são os candidatos que não assumem cadeiras na Câmara por não alcançarem o número de votos necessários para se eleger, mas, ainda assim, são aptos para substituir os eleitos em caso de renúncia, morte e demais motivos para saída do cargo. Outro caso comum é o de vereadores que se candidatam nas eleições gerais, concorrendo para cargos como deputado estadual e federal ou até senador. Ao serem eleitos, precisam renunciar ao cargo na Câmara Municipal, abrindo espaço para os suplentes.

A lista não é exclusiva para cada vereador, mas sim composta por todos os candidatos do mesmo partido ou federação que não foram eleitos, classificados pela quantidade de votos. Quanto mais votos o candidato tiver, maior será a chance de ser chamado.

Além dos suplentes, confira abaixo a relação de nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos na Serra. Entre os mais votados estão Saulinho da Academia (PDT) e Teilton Valim (PP).

