PT e Novo marcam data para decidir apoio em 2° turno na Serra

PT e Novo marcam data para decidir apoio em 2º turno na Serra

Legendas foram derrotadas no primeiro turno de votação no município; Weverson Meireles e Pablo Muribeca seguem na disputa pelo comando da prefeitura

Seguem no páreo pelo comando da Prefeitura da Serra o ex-secretário de Estado de Turismo Weverson Meireles (PDT), que terminou o primeiro turno com 39,66% dos votos válido (97.087 votos recebidos), e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que teve 25,2% dos votos (61.690).

Professor Roberto Carlos (PT), quinto colocado no pleito, com 3,07% dos votos válidos (7.513 votos), por exemplo, informou que se reúne na noite de terça-feira (8) com dirigentes partidários para definir para onde vai o seu apoio na Serra. O petista também disse que ainda não foi procurado pelos dois candidatos que seguem na disputa na cidade.

O presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, também tem encontro agendado com a cúpula de seu partido no município visando à discussão sobre quem terá o apoio da legenda no segundo turno de votação. O empresário Wylson Zon foi o candidato da legenda à prefeitura. Ele foi o sexto colocado em número de votos na Serra, com 0,38%, recebendo 919 votos.