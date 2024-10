3 a cada 4 prefeitos que tentaram reeleição no ES venceram

Mandatários em exercício brigaram pelo segundo mandato consecutivo em 42 dos 78 municípios capixabas; veja lista

A maior parte dos mandatários reeleitos neste domingo (6) é filiada ao PSB, partido que garantiu mais quatro anos no comando de oito cidades capixabas. Em seguida, aparecem as legendas PP, com 6 reeleitos, Republicanos, com 5, MDB e Podemos, com 4 reeleitos cada um.