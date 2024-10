Mapa mostra qual partido venceu para prefeito em cada cidade do ES; confira

O PSB elegeu 22 representantes ao cargo de prefeito em municípios do Espírito Santo; veja o resultado na sua cidade.

O PP foi o segundo partido a eleger mais prefeitos no Estado com 12 representantes, seguidos pelo Podemos, que elegeu os chefes do Poder Executivo de 11 municípios. O PL, que foi a legenda que mais lançou candidatos as prefeituras do Espírito Santo, com 50 candidaturas, elegeu 5 postulantes.