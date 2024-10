Muribeca destaca renovação e promete andar por toda a cidade em 2° turno na Serra

Eleições 2024

Muribeca destaca renovação e promete andar por toda a cidade em 2º turno na Serra

Candidato do Republicanos foi entrevistado na manhã desta terça-feira (8) na Rádio CBN Vitória e traçou as próximas atividades em busca do comando da maior cidade do Espírito Santo

Pablo Muribeca comemora segundo turno com apoiadores na Serra. (Ricardo Medeiros)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Escolhido por 25,21% dos eleitores serranos, Pablo Muribeca afirmou que a confirmação de ida ao segundo turno na disputa pela Prefeitura da Serra foi recebida com surpresa. Na manhã desta terça-feira (8), o candidato do Republicanos conversou a reportagem da Rádio CBN Vitória — assim como o adversário Weverson Meireles (PDT) — e listou as próximas atividades de campanha, citando que está apto "a mudar o modelo de gestão da cidade após quase 30 anos".

Segundo Muribeca, o momento é de andar pela cidade para agradecer os votos do primeiro turno e para conquistar mais eleitores nos locais onde ainda não passou.

“[Reconheço que] não sei lidar muito bem com políticos. O que farei é andar por toda a cidade para alcançar mais pessoas mostrando nossos projetos e o que queremos de mudança para a Serra, com segurança e responsabilidade”, disse.

Reconhecendo a longevidade política de Sérgio Vidigal (PDT) e Audifax Barcelos (PP), políticos que alternaram a principal cadeira do Executivo municipal da Serra por 28 anos, Muribeca afirmou que os antecessores fizeram um bom trabalho e, ao mesmo tempo, citou os desafios que a cidade ainda enfrenta mesmo após o trabalho de ambos.

“Hoje a Serra tem desafios sociais enormes na educação, na saúde e na segurança pública. Precisamos focar nas questões que levem impactos definitivos e de continuidade para a população”, ponderou.

Em relação ao apoio de candidatos que também disputaram a prefeitura e não avançaram nas eleições, Muribeca foi cauteloso ao citar a possibilidade de parcerias. Ainda assim, afirmou que, se eleito, vai buscar conversas com o governo do Estado “para trazer um modelo melhor de política para a Serra”.

“Não fiz nenhuma agenda política em relação ao apoio no segundo turno. Tenho dialogado com o povo e não pedi apoio de ninguém, pois não tive tempo ainda, mas estamos à disposição para ouvi-los”, disse.

Quem são os candidatos à Prefeitura da Serra?

Natural da Serra, Pablo Muribeca tem 33 anos e é graduado em Educação Física. Iniciou a vida profissional como professor em escolas rurais e creches. Chegou a atuar como jogador de futebol profissionalmente pelos times de Serra, Vilavelhense e Vitória.

Foi eleito vereador da Serra em 2020 e deputado estadual em 2022 pelo Patriota. Na disputa pelo Executivo municipal do munícipio serrano tem apoio do Republicanos, PSD, DC e PRD.

Formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Weverson Meireles tem 33 anos e ocupou o cargo de secretário de Estado de Turismo até o início de 2023. Foi subsecretário de Esportes no Executivo estadual e também comandou a Secretaria de Governo da Prefeitura da Serra.

Por fim, presidiu o diretório estadual do PDT até março de 2024, quando deixou o posto para se dedicar à candidatura a prefeito da Serra. No pleito, tem apoio do PDT, PSB, MDB, Podemos, União Brasil, Rede e Psol.

