Emocionado, Muribeca comemora 2° turno na Serra e fala em 'acabar com monopólio'

Emocionado, Muribeca comemora 2º turno na Serra e fala em 'acabar com monopólio'

Deputado foi o segundo mais votado no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, no primeiro turno das Eleições 2024

Pablo Muribeca comemora segundo turno com apoiadores na Serra. (Ricardo Medeiros)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

Antes do fim da apuração das urnas na Serra, o clima no comitê do candidato à Prefeitura do município Pablo Muribeca (Republicanos) já era de festa. Apoiadores, colegas e a equipe de campanha do postulante acompanhavam, em tempo real, a atualização dos resultados em um telão, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou o segundo turno entre o deputado estadual e Weverson Meireles (PDT), candidato do atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT).

Tendo recebido 61.649 votos (25,21%) - cerca de 35 mil a menos do que o primeiro colocado que garantiu 39,66% dos votos válidos -, Muribeca se disse surpreso com o resultado. "O nosso grupo é pequeno, mas a população mostrou que é possível ser gigante quando você faz um trabalho sério para o povo", afirmou o candidato.

Carregado pelos que acompanhavam a apuração no comitê, o deputado, chorando, disse que pretende conquistar mais votos para acabar com a alternância de poder entre Audifax Barcelos (PP) e Sérgio Vidigal (PDT), que começou em 1996, com a eleição do pedetista.

"Vou passar em cada cantinho da cidade e organizar, caminhar firme para fazer a virada que a cidade tanto precisa para acabar com o monopólio que já dura quase 30 anos", afirmou o republicano.

Entre fogos de artifício e carros de som, Muribeca também agradeceu a população e afirmou que a partir desta segunda-feira (7) vai recomeçar a movimentação de campanha eleitoral. O objetivo, segundo ele, agora é vencer o preconceito das pessoas que fizeram de tudo para que sua candidatura não tivesse êxito.

