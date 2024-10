Casagrande declara estar aberto a fazer parcerias com prefeitos eleitos

Governador do Espírito Santo usou o Threads para parabenizar candidatos e para comemorar o andamento tranquilo da votação

O governador Renato Casagrande usou o Threads (rede social do Instagram, semelhante ao X) para se manifestar sobre o resultado das Eleições 2024, após o encerramento da apuração na maioria dos municípios do Espírito Santo.

Em declaração oficial, o chefe do Executivo destacou o sucesso do pleito e parabenizou os candidatos que participaram e os eleitos que agora assumem a responsabilidade de conduzir as cidades pelos próximos quatro anos.