João Coser diz que vai continuar trabalhando por Vitória

O ex-prefeito e deputado estadual do PT ficou em segundo lugar na disputa, que terminou com a reeleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) neste domingo (6)

Com a confirmação do nome de Lorenzo Pazolini (Republicanos) para seguir no comando da Prefeitura de Vitória, após a apuração neste domingo (6) pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito e deputado estadual João Coser (PT), segundo lugar na disputa com 15,62% dos votos válidos, disse que vai continuar trabalhando pelo município. Em nota, ele reconheceu a vitória de Pazolini, que recebeu o apoio de 56,22% dos eleitores, e desejou que a continuidade da gestão possa ser voltada aos que mais precisam do poder público.