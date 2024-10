Eleições 2024

"Eleições menos problemáticas do ES", diz presidente do TRE

O desembargador Carlos Simões Fonseca afirmou que apesar de o Estado ter esbarrado em problemas com urnas e com registros de crimes eleitorais, o resultado ainda mostra um pleito seguro e tranquilo para o eleitor

Desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do TRE-ES. (Ascom/TJES)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Finalizada a apuração das urnas no primeiro turno das Eleições 2024 no Espírito Santo, o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), avaliou o pleito municipal como “fruto de um trabalho meticuloso e integrado entre a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança” em solo capixaba.

Nas palavras de Fonseca, apesar de o Estado ter esbarrado em problemas com urnas e com registros de crimes eleitorais, o resultado ainda mostra uma das eleições menos problemáticas do Espírito Santo, que teve Vitória como a primeira capital do país a finalizar a apuração das urnas.

“Diante do volume de trabalho exigido [...] nossa maior preocupação foi voltada para que o eleitor tivesse plenas condições de segurança e tranquilidade para exercer o direito do voto”, pontuou Fonseca em conversa com a imprensa na noite deste domingo (6).

“Infelizmente, ocorrências de boca de urna, compra de voto e aliciamento de eleitores foram registradas, mas, ao mesmo tempo, não tivemos ocorrências mais graves. Por outro lado, felizmente podemos parabenizar a população que atendeu aos apelos da Justiça Eleitoral para um pleito mais ordeiro”, finalizou o desembargador.

Urnas do Espírito Santo ➤ 10.627 urnas em funcionamento;

➤ 68 substituídas ao longo do dia;

➤ 154 com problemas de acionamento, atolamento de papel ou similares que foram solucionados no local de votação;



Segurança nas ruas e foco no segundo turno

De acordo com Leonardo Damasceno, secretário de Estado de Segurança Pública, o primeiro turno das eleições também contou com boa atuação das forças de segurança nas ruas.

“A integração [dos órgãos de segurança] funcionou em um âmbito estadual e nacional. Entregamos um primeiro turno com um resultado tranquilo, limpo e democrático. Tivemos um empenho operacional muito grande e com um recorde de agentes atuando nas ruas. Agora, é momento de encerrar essas ocorrências e seguir para o segundo turno”, frisou Damasceno.

No Estado, a Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo, é a única cidade que contará com segundo turno. A decisão está marcada para o próximo dia 27 de outubro e, no município, a cadeira da prefeitura será disputada por Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos).

Ainda na noite deste domingo, o governador Renato Casagrande também se manifestou sobre as eleições nos municípios, sinalizando que o Executivo estadual está de “portas abertas para construir parcerias”.

“Encerramos o primeiro turno das eleições municipais de forma harmoniosa e com respeito à democracia. Parabenizo todos os candidatos e candidatas que participaram do pleito e, em especial, aos eleitos [...] Contem conosco para seguir avançando”, escreveu Casagrande em sua conta oficial no Threads.

