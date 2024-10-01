José Maria Miguel Feu Rosa, João Baptista da Motta, Sergio Vidigal e Audifax Barcelos: prefeitos da Serra nos últimos 48 anos Crédito: Walter Monteiro - 23/8/1982 / Gildo Loyola - Cedoc AG / Ricardo Medeiros

Desde a metade dos anos 1970, apenas quatro prefeitos comandaram a Serra . Alternando-se em dois ciclos, que passam por 11 eleições realizadas, primeiro José Maria Miguel Feu Rosa (PTB) e João Baptista da Motta (PSDB), e depois Sergio Vidigal (PDT) e Audifax Barcelos (PP), revezaram-se como chefes do Poder Executivo serrano nos últimos 48 anos.

No caso da Serra, três possibilidades se desenham para as Eleições 2024, em outubro, de forma a manter ou acabar com esse ciclo de duplas se revezando no poder. Líder da intenção de votos na pesquisa Ipec divulgada no dia 2 de setembro , Audifax Barcelos tem a chance de, se eleito, fazer perdurar o ciclo de quase 30 anos com Vidigal.

Já Weverson Meirelles (PDT) pode até chegar à prefeitura como um nome novo, caso ganhe a eleição. Mas terá sido alçado ao poder como herdeiro político de Sergio Vidigal, que o escolheu para sua sucessão – ou seja, o grupo político no comando do Executivo serrano seguirá o mesmo. Restam, então, cinco candidatos que podem dar fim ao domínio político dos últimos anos: Antonio Bungenstab (PRTB), Igor Elson (PL), Pablo Muribeca (Republicanos), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo).

Era Feu Rosa-Motta

José Maria Miguel Feu Rosa, ex-prefeito da Serra Crédito: Arquivo AG

Caso qualquer um desses cinco saia vitorioso nas urnas, chegará ao fim uma era que começou em 1976, ainda durante a ditadura militar, com a eleição de José Maria Miguel Feu Rosa (então na Arena) para o comando do Executivo serrano. Àquela época, o município ainda era majoritariamente rural, em que poucas famílias tradicionais controlavam a política, entre elas a Feu Rosa.

Your browser does not support the audio element. Em quase 50 anos, Serra teve apenas quatro prefeitos

"Zé Maria" Feu Rosa saiu vitorioso na segunda eleição municipal após o golpe militar de 1964. Na época não havia reeleição e o mandato durou seis anos.

João Baptista da Motta, ex-prefeito da Serra Crédito: Chico Guedes - 10/9/2004

Feu Rosa foi sucedido por João Baptista da Motta (PMDB), o Mottinha. Eleito em 1982, era oposição ao regime militar e representou uma ruptura na gestão, em um período no qual a Serra iniciou seu processo de industrialização, com a inauguração da então Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) – hoje ArcelorMittal Tubarão. Ele cumpriu mandato regular, saindo do cargo em 1987, depois de perder as eleições para seu antecessor.

Feu Rosa (então no PTB) assumiu novamente o cargo de prefeito serrano em 1988. Assassinado em junho de 1990, ele não concluiu seu segundo mandato, e o vice Adalto Martinelli assumiu a vaga. Em 1992, o resultado das eleições municipais garantiu a João Baptista da Motta a volta ao comando do município.

Era Vidigal-Audifax

Audifax Barcelos teve o apoio de Sergio Vidigal, em 2006, ao concorrer à Prefeitura da Serra Crédito: Gabriel Lordello/Arquivo

O final da gestão de Mottinha, em 1996, inaugura um dos mais longevos revezamentos entre prefeitos de que se tem memória em território capixaba: a "era Vidigal-Audifax", que dura até os dias atuais. Justamente em um período em que a industrialização e a atração de novas empresas avançaram na Serra.

Sergio Vidigal (PDT) assumiu o cargo de prefeito pela primeira vez em 1997. Geriu a Serra até 2000 e foi reeleito para seguir administrando a cidade até o final de 2004. No pleito de 20 anos atrás, Vidigal, impossibilitado de concorrer ao terceiro mandato consecutivo, decidiu apostar em Audifax Barcelos, que era seu secretário de Administração e estava filiado ao PDT na época.

A aposta feita por Vidigal deu certo e Audifax terminou a disputa eleito com 111.887 votos nas eleições de 2004, garantindo a permanência do PDT no comando da cidade. Porém, ocorreu um rompimento em 2008, quando a legenda decidiu barrar a candidatura do então prefeito à reeleição, optando por investir no nome de Vidigal, que almejava voltar a administrar a Serra.

O desfecho das eleições de 2008 foi positivo para Vidigal, possibilitando seu retorno à prefeitura. Já na condição de adversários políticos, em 2012, o pedetista sofreu um revés e perdeu a reeleição para Audifax, eleito para seu segundo mandato de prefeito pelo PSB.

O confronto se repetiu em 2016 e Audifax saiu novamente vitorioso nas urnas sobre Vidigal. Em 2020, atendendo ao que determina a legislação eleitoral, ele não disputou a continuidade no cargo e decidiu investir no nome do então vereador Fabio Duarte (Rede) para a sucessão. No entanto, Vidigal foi quem venceu a corrida eleitoral, iniciando em 2021 o mandato que deve terminar em dezembro deste ano.

Entregas ficam na memória do eleitor, diz especialista

Para o professor de História Filipe Savelli , pesquisador e membro do Laboratório de História das Interações Políticas Institucionais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a perpetuação da alternância de gestões na Prefeitura da Serra está relacionada à falta de quadros capazes de manter a mesma dinâmica implantada pelos últimos governantes do município. Ele também chama a atenção para os feitos que ficam na memória do eleitor.

Conforme o especialista, os últimos gestores da Serra – Audifax e Vidigal – têm em comum a habilidade de conseguir alinhamento junto ao Executivo estadual e de se manterem neutros, ou aliados, em relação ao governo federal.

"Eles fizeram obras de infraestrutura e reorganizaram a máquina pública. Isso fez com que fossem marcados por esses feitos. Isso marca a memória dos eleitores, como as estradas feitas por Audifax e o programa de regulamentação de terrenos de Vidigal. Tais feitos subsidiam todo esse capital político" Filipe Savelli - Pesquisador e membro do Laboratório de História das Interações Políticas Institucionais da Ufes