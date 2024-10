Weverson promete diálogo e não descarta apoio de adversários em 2° turno na Serra

Eleições 2024

Weverson promete diálogo e não descarta apoio de adversários em 2º turno na Serra

Candidato à Prefeitura da Serra conversou com a reportagem da Rádio CBN Vitória na manhã desta terça-feira (8) e listou os objetivos de campanha para a votação que acontece apenas no município no dia 27 de outubro

Weverson Meireles comemora a ida ao segundo turno após o resultado das eleições na Serra. (Fernando Madeira)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Nos primeiros passos em campanha no segundo turno das Eleições 2024 em busca do cargo de prefeito na Serra, Weverson Meireles (PDT) prometeu diálogo com a comunidade, união para desenvolvimento da cidade e fez elogios aos prefeitos que comandaram o município nos últimos 28 anos.

Na manhã desta terça-feira (8), Weverson foi entrevistado pela Rádio CBN Vitória — assim como o adversário Pablo Muribeca (Republicanos) — e apontou as próximas atividades em busca da prefeitura da maior cidade do Espírito Santo. A votação para definir o novo prefeito do município pelos próximos quatro anos está marcada para 27 de outubro.

Para Weverson, diálogo é a palavra de ordem

Weverson Meireles comemora com seus eleitores. (Fernando Madeira)

Questionado sobre o resultado nas urnas, Weverson Meireles citou que recebeu os números com humildade. Primeiro colocado na disputa da Serra com 39,66% de preferência dos eleitores, o candidato do PDT afirmou que os votos recebidos refletem o que a população quer na cidade.

“Isso mostra que a cidade deu o recado de que deseja a continuação de todas as conquistas e que querem um novo ciclo. Com mudança, segurança e responsabilidade, temos a missão de dialogar, planejar e realizar ainda mais feitos na cidade”, disse Meireles.

Segundo o candidato, o momento de campanha para o segundo turno é de agradecimento. “Agora, o que vamos adotar é a mesma postura do primeiro turno, mantendo o diálogo com a cidade, andando em todas as regiões em busca de uma renovação segura. Ninguém nunca muda para piorar”, pontuou.

Citando o trabalho de gestão do atual prefeito e correligionário Sérgio Vidigal (PDT) e de Audifax Barcelos (PP), Weverson Meireles elogiou os políticos que dividiram a principal cadeira do Executivo por 28 anos na cidade, apontando para ações de continuidade e melhoria do que já foi realizado no município.

Ao mesmo tempo, pensando na continuidade da campanha do segundo turno, afirmou que não descarta o apoio de oponentes que não avançaram no pleito.

“Queremos um novo ciclo de prosperidade com ainda mais conquistas na saúde, educação, segurança pública, mobilidade e assistência social [...] Para todos que estiverem com o sentimento de manter a Serra no ritmo certo e que tenham a missão de melhorar a qualidade do cidadão, estaremos de portas abertas, sem restrição a ninguém”, frisou.

Quem são os candidatos à Prefeitura da Serra?

Formado em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Weverson Meireles tem 33 anos e ocupou o cargo de secretário de Estado de Turismo até o início de 2023. Foi subsecretário de Esportes no Executivo estadual e também comandou a Secretaria de Governo da Prefeitura da Serra.

Por fim, presidiu o diretório estadual do PDT até março de 2024, quando deixou o posto para se dedicar à candidatura a prefeito da Serra. No pleito, tem apoio do PDT, PSB, MDB, Podemos, União Brasil, Rede e Psol.

Natural da Serra, Pablo Muribeca tem 33 anos e é graduado em Educação Física. Iniciou a vida profissional como professor em escolas rurais e creches. Chegou a atuar como jogador de futebol profissionalmente pelos times de Serra, Vilavelhense e Vitória.

Foi eleito vereador da Serra em 2020 e deputado estadual em 2022 pelo Patriota. Na disputa pelo Executivo municipal do munícipio serrano tem apoio do Republicanos, PSD, DC e PRD.

