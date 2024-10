Pablo Muribeca promete redução de IPTU e contratação de médico na Serra

Candidato do Republicanos disputa o segundo turno na Serra; em entrevista à TV Gazeta, Pablo Muribeca falou sobre temas como violência contra a mulher, segurança, acessibilidade e educação

A Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo e a única que vai ter as Eleições 2024 definida em segundo turno.

Em seguida, o candidato foi perguntado sobre possíveis apoios políticos neste segundo turno de campanha, entre eles o do partido PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse momento, o candidato prometeu ainda ampliar o número de guardas municipais e disse que, além do ramal direto com a guarda, pretende criar um call center que vai funcionar para atender o cidadão que precisa relatar problemas de outras esferas da prefeitura, além de segurança.

“O morador da Serra é trabalhador, é um operário, sai cedo, chega tarde e não consegue dar continuidade nos atendimentos. [...] Nós vamos estender esse horário de atendimento, ampliando o número de profissionais, mas também trabalhando na qualificação da mão-de-obra, colocando profissionais técnicos, capacitados, valorizando também as questões estruturais e resolvendo uma das maiores reclamações que é a questão da insalubridade”, disse. O candidato também falou ainda sobre a ampliação do serviço de teleconsultas.

Sobre educação, o candidato disse que pretende oferecer cursos noturnos nas escolas municipais para preparar os jovens que querem ingressar no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e que gostaria de custear outros tipos de formações. “Já temos em grande cidades no Brasil modelos que não só envolvem oportunidades no Ifes, mas também a minha vontade é a de gerar e dar oportunidade a um morador da Serra, que não tem condição de pagar uma faculdade em medicina, ajudar no custeio dessa faculdade e ser diminuído depois com um trabalho dentro da nossa cidade, ou seja, pra não faltar médico, como tem faltado.”