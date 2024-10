Nas entrelinhas, Magno Malta incentiva voto em Muribeca na Serra

O PL não apoia ninguém no segundo turno da eleição para a Prefeitura da Serra, como anunciou Igor Elson, que participou da corrida como representante do partido na primeira etapa do pleito.



O presidente estadual da sigla, senador Magno Malta, até republicou o vídeo em que Igor Elson declarou que a legenda não vai ficar nem com Weverson Meireles (PDT) nem com Pablo Muribeca (Republicanos).