Curtas políticas: Os vices que disputaram vaga de vereador perderam na Grande Vitória

Apesar da visibilidade, Estéfane não foi eleita vereadora . Recebeu 1.292 votos. A eleição de um vereador, ou vereadora, não depende apenas do resultado individual da candidatura e sim do desempenho da chapa formada por colegas de partido.

Mas, para se ter uma ideia, o vereador eleito com menos votos em Vitória foi João Flávio (MDB), com 1.541 votos.

O Podemos elegeu um vereador na Capital, Baiano do Salão, com 2.171 votos.

Recebeu apenas 10.075 votos. O deputado federal eleito naquele ano com menos votos foi Messias Donato (Republicanos), escolhido por 42.640 eleitores.

O atual vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro (União), foi outro que tentou uma vaga de vereador em 2024. Ele também é rompido com o prefeito da cidade, Sérgio Vidigal (PDT).

Wellington Alemão (Rede) foi o vereador eleito com menos votos na Serra, 2.194.

Em 2022, Thiago Carreiro disputou uma vaga de deputado federal e o resultado, mais uma vez, ficou muito aquém do necessário. Ele recebeu 13.017 votos, na ocasião.

No início de agosto, quando já era candidato a vereador, o vice-prefeito foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura desvio de dinheiro do Fundo Eleitoral na eleição de 2022.

Vila Velha não tem vice-prefeito. O vice eleito com Arnaldinho Borgo (Podemos) em 2020, Dr. Victor Linhalis (Podemos), virou deputado federal após o pleito de 2022.

Linhalis é o presidente municipal do Podemos e, indiretamente, foi vencedor com a reeleição do prefeito, que alcançou 79% dos votos.