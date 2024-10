Eleições 2024

Capitã Estéfane não consegue vaga na Câmara de Vitória

Atual vice-prefeita de Vitória chegou a ensaiar candidatura a prefeita, mas desistiu e se candidatou a vereadora, não alcançando número suficiente de votos

Capitã Estéfane, atual vice-prefeita, não conseguiu votos para ocupar o Legislativo da Capital . (Carlos Alberto Silva - 01/12/2020)

A atual vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Podemos), não conseguiu se eleger vereadora. Ao todo, a candidata teve 1.292 votos, não sendo suficiente para ocupar uma das 21 cadeiras da Câmara da Capital. Estéfane chegou a anunciar que seria candidata a prefeita, mas a candidatura não vingou e ela acabou se candidatando a vereadora.

O desempenho negativo de Estefáne ocorre em um contexto em que o número de cadeiras na Câmara aumentou. Nas últimas eleições, eram 15 vagas, agora são 21. Foi aprovado em maio de 2023 o reajuste dos salários de vereadores e o aumento do número de parlamentares na Casa.

Capitã Estéfane foi eleita com Lorenzo Pazolini (Republicanos) em 2020, filiada ao mesmo partido do prefeito. A aliança entre os dois havia sido firmada pouco antes do pleito. No entanto, durante o mandato os dois se afastaram politicamente e, em um evento público, em novembro de 2022, o chefe do Executivo municipal chegou a tomar o microfone das mãos da vice, impedindo-a de discursar.

Em outubro daquele ano, Estéfane foi candidata a deputada federal, sem apoio do prefeito, e teve um desempenho tímido. A capitã da reserva da Polícia Militar recebeu 10.075 votos. O deputado federal eleito com menos votos no Espírito Santo, Messias Donato (Republicanos), foi escolhido por 42.640 eleitores.

A vice-prefeita, uma política de centro-direita, aproximou-se do governador Renato Casagrande (PSB) e, no segundo turno das eleições de 2022, apoiou a reeleição de atual chefe do Executivo estadual.

