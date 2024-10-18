Ipec: 64% dos que votaram em Audifax pretendem migrar para Weverson no 2° turno da Serra

Dados da pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta
e divulgada na sexta-feira (18), mostram que 64% dos eleitores que escolheram Audifax Barcelos
(PP) no primeiro turno mencionam o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles
(PDT) como opção de voto na segunda rodada de votação para a Prefeitura da Serra
, que tem ainda o deputado Pablo Muribeca
(Republicanos) na disputa.
Weverson, que recebeu 39,66% dos votos válidos
no primeiro turno, também é o preferido de 58% dos entrevistados que afirmam ter votado em outros candidatos, em branco, nulo ou não ter votado no último dia 6.
Já Pablo Muribeca, que teve 25,2% dos votos válidos na primeira etapa da disputa, conquista 36% dos eleitores do ex-prefeito serrano e 42% dos que votaram em outros candidatos, em branco, anularam o voto ou não compareceram às urnas no primeiro turno.
Aqueles que, no início do mês, votaram em Weverson e agora têm a intenção de votar em Muribeca somam 6%, enquanto os que votaram no candidato do Republicanos e agora preferem votar no pedetista são 4%.
Nesta primeira pesquisa sobre o segundo turno do pleito na Serra, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.