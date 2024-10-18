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Eleições 2024

Ipec: 64% dos que votaram em Audifax pretendem migrar para Weverson no 2° turno da Serra

Ex-prefeito foi votado por 23,9% dos eleitores e terminou em terceiro lugar na disputa pelo comando do município, no primeiro turno
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

18 out 2024 às 18:46

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 18:46

Ex-prefeito foi votado por 23,9% dos eleitores e terminou em terceiro lugar na disputa pelo comando do município.
Maioria dos eleitores de Audifax Barcelos prefere votar em Weverson Meireles no 2º turno na Serra Crédito: Arte A Gazeta
Dados da pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (18), mostram que 64% dos eleitores que escolheram Audifax Barcelos (PP) no primeiro turno mencionam o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) como opção de voto na segunda rodada de votação para a Prefeitura da Serra, que tem ainda o deputado Pablo Muribeca (Republicanos) na disputa.
Weverson é o candidato à sucessão escolhido pelo atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), rival político de Audifax, com quem há quase 30 anos se alterna no poder na Serra.
Em termos práticos, a pesquisa mostra que, apesar de Audifax ter anunciado que não apoiará nenhum dos dois candidatos na disputa do segundo turno, os eleitores dele estão dispostos a votar no nome lançado por seu principal rival político na cidade. O ex-prefeito terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 23,96% dos votos válidos, tendo recebido 58.643 votos.
Weverson, que recebeu 39,66% dos votos válidos no primeiro turno, também é o preferido de 58% dos entrevistados que afirmam ter votado em outros candidatos, em branco, nulo ou não ter votado no último dia 6.
Já Pablo Muribeca, que teve 25,2% dos votos válidos na primeira etapa da disputa, conquista 36% dos eleitores do ex-prefeito serrano e 42% dos que votaram em outros candidatos, em branco, anularam o voto ou não compareceram às urnas no primeiro turno.
Aqueles que, no início do mês, votaram em Weverson e agora têm a intenção de votar em Muribeca somam 6%, enquanto os que votaram no candidato do Republicanos e agora preferem votar no pedetista são 4%.
Nesta primeira pesquisa sobre o segundo turno do pleito na Serra, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

Ipec - 64% dos que votaram em Audifax pretendem migrar para Weverson no 2º turno da Serra

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