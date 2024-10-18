Ipec: Weverson tem 61% e Muribeca, 39% dos votos válidos no 2° turno da Serra

A pesquisa Ipec com o cenário eleitoral para o segundo turno das eleições na Serra
mostra Weverson Meireles (PDT) liderando as intenções de voto na cidade, com 61% dos votos válidos – em que não são considerados brancos, nulos e indecisos. O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), aparece com 39% dos votos válidos, segundo o levantamento realizado a pedido da Rede Gazeta
e divulgado nesta sexta-feira (18).
Neste levantamento, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.
No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Weverson teve 39,66% (97.087 votos) dos votos válidos contabilizados na cidade. Muribeca, por sua vez, chegou aos 25,2% (61.690).
No cenário estimulado em que são considerados os votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, Weverson tem 54% das menções, enquanto Muribeca aparece com 34%. Os que dizem votar em branco ou anular o voto somam 6%. Os que não quiseram ou não souberam responder sobre opção de voto no segundo turno também chegam a 6%. A margem de erro do estudo é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
Quando o recorte avaliado é o espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistados, Weverson segue com a maioria das menções, com 44% citando seu nome como escolha de voto. Já os que dizem preferir Muribeca somam 27%. Os que citaram outros candidatos totalizam 3%. Aqueles que dizem votar em brancos ou nulo totalizam 7%, enquanto os que não quiseram ou não souberam responder ao questionamento chegam aos 20%.