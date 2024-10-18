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Eleições 2024

Ipec: Weverson tem 61% e Muribeca, 39% dos votos válidos no 2° turno da Serra

Candidato do PDT aparece à frente em pesquisa divulgada nesta sexta-feira (18); confira também os números nos cenários de votos totais e espontâneo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

18 out 2024 às 17:30

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:30

Weverson Meireles e Pablo Muribeca disputam o segundo turno para a Prefeitura da Serra
Weverson Meireles e Pablo Muribeca disputam o segundo turno para a Prefeitura da Serra Crédito: Arte: A Gazeta
A pesquisa Ipec com o cenário eleitoral para o segundo turno das eleições na Serra mostra Weverson Meireles (PDT) liderando as intenções de voto na cidade, com 61% dos votos válidos – em que não são considerados brancos, nulos e indecisos. O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), aparece com 39% dos votos válidos, segundo o levantamento realizado a pedido da Rede Gazeta e divulgado nesta sexta-feira (18).
Neste levantamento, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos em branco e nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no dia 27. Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Entretanto, é importante alertar que esse cálculo pressupõe que os eleitores que não citam nenhum candidato (indecisos) se distribuirão proporcionalmente entre os demais no dia da eleição, o que pode não ocorrer.
No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Weverson teve 39,66% (97.087 votos) dos votos válidos contabilizados na cidade. Muribeca, por sua vez, chegou aos 25,2% (61.690).
No cenário estimulado em que são considerados os votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, Weverson tem 54% das menções, enquanto Muribeca aparece com 34%. Os que dizem votar em branco ou anular o voto somam 6%. Os que não quiseram ou não souberam responder sobre opção de voto no segundo turno também chegam a 6%. A margem de erro do estudo é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
Quando o recorte avaliado é o espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistados, Weverson segue com a maioria das menções, com 44% citando seu nome como escolha de voto. Já os que dizem preferir Muribeca somam 27%. Os que citaram outros candidatos totalizam 3%. Aqueles que dizem votar em brancos ou nulo totalizam 7%, enquanto os que não quiseram ou não souberam responder ao questionamento chegam aos 20%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

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