A Gazeta, CBN e TV Gazeta realizam debate com candidatos à Prefeitura da Serra

Eleitores terão a oportunidade de ouvir os candidatos Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos), que disputam o 2° turno no município, debaterem suas propostas

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputam o 2° turno na Serra, nas Eleições 2024. (Divulgação)

Eduarda Lisboa Repórter / [email protected]

A Gazeta e CBN Vitória vão realizar, na segunda-feira (21), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos), os dois candidatos que disputam o comando da Prefeitura da Serra no 2º turno das Eleições 2024. A transmissão será ao vivo pelo site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, a partir das 9h30.

No 1º turno, Weverson Meireles conquistou 97.087 votos, 39,66% dos votos válidos. Pablo Muribeca obteve 61.690 votos, 25,20%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 6 de outubro.

O debate será transmitido ao vivo, direto da sede da Rede Gazeta, em Vitória, e terá quatro blocos, sendo que, no último bloco, também acontecerão as considerações finais dos candidatos. Haverá dois blocos com perguntas de tema livre, um bloco com perguntas de tema determinado e um bloco com perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. A mediação será feita pela jornalista e âncora da rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz.

Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar ou mudar o voto do eleitor", afirmou.

Debate na TV Gazeta

A TV Gazeta também vai realizar o último debate televisionado com os candidatos da Serra. O debate será transmitido ao vivo, direto da sede da Rede Gazeta, em Vitória, logo após a novela "Mania de Você", pela TV Gazeta, g1, Globoplay e site A Gazeta. A mediação será feita pela jornalista e apresentadora Rafaela Marquezini.

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, também falou sobre a importância do debate com os candidatos da Serra, principalmente pelo fato de a cidade não ter uma emissora para realizar o encontro, reforçando o papel da TV Gazeta na consolidação da democracia.

"Numa cidade onde a divisão dos votos foi fracionada é importante que exista um novo momento para que os candidatos estejam frente a frente apresentando suas propostas. A nossa ideia é oferecer esse momento para o eleitor de modo que ele chegue à sua própria conclusão analisando a performance dos candidatos, suas propostas, forma de responder e administrar o estresse, sem nenhum ensaio prévio. E para a Serra o debate na televisão é ainda mais importante porque a cidade não conta com emissora de televisão, ou seja, é a contribuição da TV Gazeta para o processo democrático local", explicou Dalvi.

A Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo e a única que vai ter as Eleições 2024 definida em segundo turno, que está marcado para o dia 27 de outubro, domingo, das 8h às 17h.

Regras do debate

O debate terá quatro blocos, e os candidatos poderão circular livremente pelo cenário durante todo o tempo. O primeiro e terceiro blocos serão tema livre, com duração de 20 minutos, em que os candidatos terão cada um dez minutos e administram o seu tempo livremente. Já o segundo e quarto blocos serão de dois temas determinados e escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Gazeta. Nas considerações finais, ao final do quarto bloco, os candidatos terão um minuto e meio para falar com o eleitor.

O candidato que estiver com a palavra não pode ser interrompido. A palavra só passa para o adversário quando ele se calar. E assim sucessivamente, evitando que os candidatos falem ao mesmo tempo. Os candidatos que se sentirem ofendidos pelas declarações dos adversários poderão solicitar direito de resposta. A organização do debate irá analisar o pedido e poderá conceder 1 minuto ao candidato que se sentiu ofendido para que ele responda às ofensas.

