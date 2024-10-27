Eleições 2024

Weverson Meireles é eleito prefeito da Serra no segundo turno

Pedetista quebra uma sequência de quase três décadas com apenas dois nomes revezando-se na Prefeitura: Sergio Vidigal e Audifax Barcelos
Tiago Alencar

Publicado em 

27 out 2024 às 17:47

Weverson Meireles, candidato à Prefeitura da Serra nas Eleições 2024
Weverson Meireles vai comandar a Prefeitura da Serra a partir de janeiro de 2025 Crédito: Arte AG
Weverson Meireles (PDT) será no novo prefeito da Serra. O ex-secretário de Estado do Turismo foi eleito com 60,48% dos votos válidos computados pela Justiça Eleitoral. O pedetista disputou o segundo o turno de votação, realizado neste domingo (27), tendo como adversário o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que obteve 39,52% dos votos.
  • TOTAL DE VOTOS NO SEGUNDO TURNO
  • Weverson Meireles (PDT) - 138.071 votos
  • Pablo Muribeca (Republicanos) - 90.227 votos
  • Brancos - 6,535 votos
  • Nulos - 7.434 votos
  • Abstenções - 120.257
O posto de vice-prefeita do Executivo serrano será ocupado pela delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (MDB).  Weverson chegou ao segundo turno das eleições como favorito a ocupar o cargo de prefeito, após liderar o primeiro turno com 39,66% dos votos, tendo recebido na ocasião 97.087 votos, enquanto Muribeca teve 25,2% dos votos válidos (61.690 votos).
Além de ter surpreendido o mercado político ao vencer as eleições municipais para prefeito na Serra, Weverson, que era apontado até mesmo por correligionários como um quadro pouco competitivo, também entra para história como o nome responsável por quebrar uma sequência de quase três décadas de apenas dois nomes revezando-se no comando do Executivo serrano: Sergio Vidigal e Audifax Barcelos.
Sergio Vidigal (PDT), por sinal, foi o padrinho político e principal incentivador da candidatura de Weverson, a quem escolheu como  sucessor na disputa pela Prefeitura da Serra.
O resultado do segundo turno da eleição na Serra confirma os números da última pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada no sábado (26). O levantamento apontou Weverson Meireles com 60% das intenções de votos válidos e Pablo Muribeca com 40%. 
