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Eleições 2024

Ipec: Weverson tem 60% e Muribeca, 40% dos votos válidos no 2° turno da Serra

Município é o único do Espírito Santo em que prefeito será definido em segunda rodada de votação, neste domingo (27)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 out 2024 às 18:08

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 18:08

Weverson e Muribeca
Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputam segundo turno na Serra, neste domingo (27) Crédito: Arte AG
Ipec: Weverson tem 60% e Muribeca, 40% dos votos válidos no 2º turno da Serra
Na véspera do segundo turno das Eleições 2024 na Serra, única cidade do Espírito Santo em que o novo prefeito será escolhido em segunda votação, a última rodada da pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (26), mostra que Weverson Meireles (PDT) segue liderando a preferência do eleitorado no município. O pedetista registra 60% dos votos válidos no levantamento, enquanto o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) aparece com 40% das intenções.
Apesar de seguir na dianteira, o candidato do PDT oscilou negativamente 1 ponto percentual, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, em comparação com levantamento realizado na cidade em 18 de outubro. Na rodada anterior, o ex-secretário de Estado do Turismo tinha 61% das intenções de votos válidos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.
Ainda no cenário que considera apenas os votos válidos – em que não são contabilizados os votos brancos, nulos e indecisos –, Muribeca oscilou positivamente 1 ponto percentual em comparação com a pesquisa divulgada no último dia 18, quando registrou 39% das intenções de voto.

Votos totais

Já entre os votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, também no cenário estimulado — quando o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados —, Weverson aparece com 53% das menções. Comparado ao último levantamento, quando teve 54%, o pedetista oscilou negativamente 1 ponto percentual, dentro da margem de erro. Muribeca, por sua vez, oscilou positivamente 2 pontos percentuais, saindo de 34% para 36% das intenções de voto.
Os que dizem votar em branco ou anular o voto somam 7%. Já os que não quiseram ou não souberam responder sobre opção de voto no segundo turno chegam a 4%. 

Cenário espontâneo

Quando o recorte avaliado é o espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Weverson segue com a maioria das menções, com 46% das pessoas consultadas citando seu nome como escolha de voto. Já os que dizem preferir Muribeca somam 29%.
Na pesquisa realizada em 18 de outubro, quando os eleitores foram questionados sobre qual seria o voto em um cenário de segundo turno, o ex-secretário foi citado espontaneamente por 44% dos entrevistados. Desde então, oscilou positivamente 2 pontos percentuais, mesmo desempenho do candidato do Republicanos, que naquele levantamento registrou 27% das menções.
Os que citaram outros candidatos totalizam 2%. Aqueles que dizem votar em branco ou nulo totalizam 6%, enquanto os que não quiseram ou não souberam responder o questionamento chegam aos 18%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas conforme as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09857/2024.

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