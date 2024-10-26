Ipec: Weverson tem 60% e Muribeca, 40% dos votos válidos no 2° turno da Serra

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputam segundo turno na Serra, neste domingo (27) Crédito: Arte AG

Your browser does not support the audio element. Ipec: Weverson tem 60% e Muribeca, 40% dos votos válidos no 2º turno da Serra

Rede Gazeta e divulgada neste sábado (26), mostra que Weverson Meireles (PDT) segue liderando a preferência do eleitorado no município. O pedetista registra 60% dos votos válidos no levantamento, enquanto o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) aparece com 40% das intenções. Na véspera do segundo turno das Eleições 2024 na Serra , única cidade do Espírito Santo em que o novo prefeito será escolhido em segunda votação, a última rodada da pesquisa Ipec, realizada a pedido dae divulgada neste sábado (26), mostra que Weverson Meireles (PDT) segue liderando a preferência do eleitorado no município. O pedetista registra 60% dos votos válidos no levantamento, enquanto o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) aparece com 40% das intenções.

Apesar de seguir na dianteira, o candidato do PDT oscilou negativamente 1 ponto percentual, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, em comparação com levantamento realizado na cidade em 18 de outubro. Na rodada anterior, o ex-secretário de Estado do Turismo tinha 61% das intenções de votos válidos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Ainda no cenário que considera apenas os votos válidos – em que não são contabilizados os votos brancos, nulos e indecisos –, Muribeca oscilou positivamente 1 ponto percentual em comparação com a pesquisa divulgada no último dia 18, quando registrou 39% das intenções de voto.

Votos totais

Já entre os votos totais, incluindo brancos, nulos e indecisos, também no cenário estimulado — quando o nome dos candidatos são apresentados aos entrevistados —, Weverson aparece com 53% das menções. Comparado ao último levantamento, quando teve 54%, o pedetista oscilou negativamente 1 ponto percentual, dentro da margem de erro. Muribeca, por sua vez, oscilou positivamente 2 pontos percentuais, saindo de 34% para 36% das intenções de voto.

Os que dizem votar em branco ou anular o voto somam 7%. Já os que não quiseram ou não souberam responder sobre opção de voto no segundo turno chegam a 4%.



Cenário espontâneo

Quando o recorte avaliado é o espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Weverson segue com a maioria das menções, com 46% das pessoas consultadas citando seu nome como escolha de voto. Já os que dizem preferir Muribeca somam 29%.

Na pesquisa realizada em 18 de outubro, quando os eleitores foram questionados sobre qual seria o voto em um cenário de segundo turno, o ex-secretário foi citado espontaneamente por 44% dos entrevistados. Desde então, oscilou positivamente 2 pontos percentuais, mesmo desempenho do candidato do Republicanos, que naquele levantamento registrou 27% das menções.

Os que citaram outros candidatos totalizam 2%. Aqueles que dizem votar em branco ou nulo totalizam 6%, enquanto os que não quiseram ou não souberam responder o questionamento chegam aos 18%.