Acompanhe live com análises da eleição de 2° turno para prefeito da Serra

O eleitor também pode acompanhar pela Rádio CBN, pelo site A Gazeta e pelas redes sociais, a live com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores da eleição na Serra. O programa especial é apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.