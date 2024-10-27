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Eleições 2024

Acompanhe live com análises da eleição de 2° turno para prefeito da Serra

A partir das 17h, a página de Eleições de A Gazeta e a Rádio CBN Vitória transmitem, em tempo real, o resultado da disputa entre Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) pelo comando da  cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2024 às 16:57

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 16:57

Neste domingo (27), os eleitores da Serra, única cidade do Espírito Santo com segundo turno, vão conhecer o prefeito que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. A disputa está entre Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT). A partir das 17h, quando começa oficialmente a abertura das urnas, A Gazeta e a Rádio CBN Vitória traz a apuração dos votos em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em um programa especial ao vivo com bastidores e análises dos resultados da votação.
O eleitor também pode acompanhar pela Rádio CBN, pelo site A Gazeta e pelas redes sociais, a live com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados e os bastidores da eleição na Serra. O programa especial é apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Acesse agazeta.com.br/eleicoes e fique bem informado sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia. 

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