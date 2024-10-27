Veja o resultado da votação de 2° turno nas cidades do Brasil

O segundo turno das eleições acontece em 51 municípios brasileiros neste domingo (27) Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Nesse domingo, o 2° turno das eleições municipais acontece em 51 municípios do Brasil. A apuração dos votos começou pontualmente às 17h do horário de Brasília. Algumas cidades já tiveram prefeitos eleitos, caso da Serra, na Grande Vitória , única cidade capixaba que não definiu o prefeito no primeiro turno. Veja os resultados nos municípios do Brasil.

Cidades de São Paulo

Em São Paulo, maior capital do país, Ricardo Nunes (MDB) venceu Guilherme Boulos (Psol). Com 90% das urnas apuradas, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro foi matematicamente eleito com 59% dos votos, contra 40% do candidato de esquerda.

No estado de São Paulo, dezoito cidades tiveram segundo turno. Em São José dos Campos, Anderson (PSD) foi eleito com 58% dos votos. O candidato Eduardo Cury (PL) ficou em segundo com 41%.

Em São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (PODE) foi matematicamente eleito com 55% dos votos. Alex Manete (Cidadania) ficou em segundo lugar com 44% dos votos.

Já em Guarulhos, Lucas Sanches (PL) foi matematicamente eleito com 58% dos votos. Seu adversário Elói Pietá (Solidariedade) ficou em segundo com 41%.

Belo Horizonte, Minas Gerais

Em Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) foi eleito com 53% dos votos, contra 46% de Bruno Engler (PL), que teve 46% dos votos válidos.

Cuiabá, Mato Grosso

Em Cuiabá, Abilio Brunini (PL), aliado de Bolsonaro, derrotou Lúdio Cabral (PT) e foi eleito com 53% dos votos. Seu adversário teve 46% dos votos válidos.

João Pessoa, Paraíba

Já em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) foi reeleito prefeito com 64% dos votos válidos, contra 36% de Marcelo Queiroga (PL).

Aracaju, Sergipe

Em Aracaju, Emilia Correa (PL) foi eleita com 57% dos votos, derrotando seu adversário Luiz Roberto (PDT), que teve 42% dos votos.

Palmas, Tocantins

No município de Palmas, Eduardo Siqueira Campos foi eleito prefeito com 53%, em 2º turno inédito na capital do Tocantins. Sua adversária, Janad Valcari (PL), obteve 47% dos votos.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB) foi matematicamente eleito com 61%, contra Maria do Rosário (PT), que obteve 38% dos votos.

Manaus, Amazonas

As urnas também foram 100% apuradas em Manaus, capital do estado Amazonas. O candidato David Almeida (Avante) foi eleito com 54% dos votos, em segundo lugar ficou o Capitão Alberto Neto com 45% dos votos. A diferença em números foi de cerca de 96 mil votos.

Curitiba, Paraná

Em Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito com 57% dos votos válidos. O candidato derrotou a adversária Cristina Graeml (PMB), que obteve 42% dos votos.

Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, elegeu Adriane Lopes (PP) com 51% dos votos. Sua adversária, Rose Modesto (União) teve 48% dos votos.

Goiânia, Goiás

Em Goiânia, Mabel (União) foi eleito com 55% dos votos e derrotou Fred Rodrigues (PL), que obteve 44% dos votos válidos.

Cidades do Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, duas cidades foram para segundo turno das eleições. Niterói elegeu o candidato Rodrigo Neves (PDT) com 57,2% dos votos, em segundo lugar ficou o Carlos Jordy (PL) com 42,8% dos votos.

Em Petrópolis, Hingo Hammes (PP) está matematicamente eleito. Com 87% das urnas apuradas, o candidato tem 74,4% dos votos. Em segundo lugar está Yuri (PSOL) com 25,6%.

Porto Velho, Rondônia

Porto Velho, capital de Rondônia, elegeu o candidato Léo (PODE) 56% dos votos. A candidata Marina Carvalho (União) ficou em segundo com 43% dos votos.

Cidades do Ceará

No estado do Ceará, duas cidades passaram pelo segundo turno. A capital Fortaleza elegeu o candidato Evandro Leitão (PT) com 50% dos votos. Seu adversário, André Fernandes (PL) ficou em segundo com 49% dos votos.

Já a cidade de Caucaia, também no estado do Ceará, Naumi Amorim (PSD) ganhou com 60% dos votos, Castanho (PT) ficou em segundo com 39%.

Natal, Rio Grande do Norte

Natal, capital do Rio Grande do Norte, elegeu Paulinho Freire (União) com 55% dos votos. A candidata Natália Bonavides (PT) ficou em segundo com 44% dos votos.