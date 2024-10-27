Mapa mostra partido que venceu em cada cidade após segundo turno no ES

O PP foi o segundo partido a eleger mais prefeitos no ES, com 12 representantes, seguido pelo Podemos, que elegeu chefes do Poder Executivo de 11 municípios. O PL, que foi a legenda que mais lançou candidatos às prefeituras do Espírito Santo, com 50 candidaturas, elegeu 5 nomes.

O PSB teve destaque na Região Sul do Espírito Santo, onde elegeu seus candidatos em 10 municípios. Outras 10 cidades do Norte do Estado também escolheram os representantes da legenda. Dois candidatos foram eleitos na Região Serrana. Confira o mapa com os partidos e prefeitos eleitos em cada município.