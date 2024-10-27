Mapa mostra partido que venceu em cada cidade após segundo turno no ES

Após a vitória de Weverson Meireles na disputa do segundo turno das eleições municipais na Serra, neste domingo (27), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) chega ao seu quarto prefeito eleito entre as 78 prefeituras do Espírito Santo. Apesar do pedetista ter conquistado a chefia do Executivo do maior colégio eleitoral capixaba, o PSB segue como o partido que mais elegeu prefeitos em todo o Estado, comandando 22 prefeituras ao final das Eleições 2024.
O PP foi o segundo partido a eleger mais prefeitos no ES, com 12 representantes, seguido pelo Podemos, que elegeu chefes do Poder Executivo de 11 municípios. O PL, que foi a legenda que mais lançou candidatos às prefeituras do Espírito Santo, com 50 candidaturas, elegeu 5 nomes.
Com a vitória na Serra, o PDT que lançou nove representantes na disputa às prefeituras capixabas, teve um aproveitamento de 44,4%. Apenas o partido Cidadania teve 100% de aproveitamento das candidaturas, uma vez que lançou um único candidato e o elegeu.
O PSB teve destaque na Região Sul do Espírito Santo, onde elegeu seus candidatos em 10 municípios. Outras 10 cidades do Norte do Estado também escolheram os representantes da legenda. Dois candidatos foram eleitos na Região Serrana. Confira o mapa com os partidos e prefeitos eleitos em cada município.