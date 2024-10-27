Número de eleitores ausentes supera votos em Muribeca na Serra

O número de eleitores que deixou de votar na Serra neste domingo (27) para definir o próximo prefeito do município chegou a 120.257, o que corresponde a 33,17% do total. No maior colégio eleitoral do Espírito Santo — e única cidade capixaba com segundo turno —, as abstenções superaram o número de votos recebidos pelo candidato não eleito, Pablo Muribeca (Republicanos), escolhido por 90.227 serranos (39,52% dos votos válidos).
Os eleitores faltosos também são apenas 17.814 a menos do que aqueles que escolheram o vencedor, Weverson Meireles (PDT), que recebeu 60,48% dos votos válidos. Somados aos 6.535 votos brancos e 7.434 nulos, os eleitores que não votaram quase alcançam numericamente aqueles que elegeram o sucessor do atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), que são 138.071.
Na primeira etapa da corrida eleitoral, realizada no dia 6 deste mês, as abstenções somaram 98.344 (27,13%). Agora, dos 362.524 aptos a votar, apenas 66,83% compareceram às urnas: 242.267 eleitores.
O número de serranos que não foram às urnas neste domingo também é maior do que o registrado no segundo turno de 2020, quando foram realizadas as últimas eleições municipais. Há quatro anos, os eleitores ausentes somaram 104.526 (31,9%). A quantidade também foi superior ao número de votos recebidos pelo então candidato Fabio Duarte (Rede), que perdeu a disputa para Vidigal, tendo alcançado 91.931 votos (45,1% dos votos válidos).