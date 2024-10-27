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Eleições 2024

Número de eleitores ausentes supera votos em Muribeca na Serra

Um terço dos eleitores serranos não foi às urnas neste domingo de segundo turno das eleições municipais
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2024 às 18:42

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 18:42

Candidato a prefeito, Pablo Muribeca vota na Serra
Candidato Pablo Muribeca (Republicanos) recebeu 90.227 votos no 2º turno na Serra  Crédito: Divulgação
O número de eleitores que deixou de votar na Serra neste domingo (27) para definir o próximo prefeito do município chegou a 120.257, o que corresponde a 33,17% do total. No maior colégio eleitoral do Espírito Santo — e única cidade capixaba com segundo turno —, as abstenções superaram o número de votos recebidos pelo candidato não eleito, Pablo Muribeca (Republicanos), escolhido por 90.227 serranos (39,52% dos votos válidos).
Os eleitores faltosos também são apenas 17.814 a menos do que aqueles que escolheram o vencedor, Weverson Meireles (PDT), que recebeu 60,48% dos votos válidos. Somados aos 6.535 votos brancos e 7.434 nulos, os eleitores que não votaram quase alcançam numericamente aqueles que elegeram o sucessor do atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), que são 138.071.
Na primeira etapa da corrida eleitoral, realizada no dia 6 deste mês, as abstenções somaram 98.344 (27,13%). Agora, dos 362.524 aptos a votar, apenas 66,83% compareceram às urnas: 242.267 eleitores.
O número de serranos que não foram às urnas neste domingo também é maior do que o registrado no segundo turno de 2020, quando foram realizadas as últimas eleições municipais. Há quatro anos, os eleitores ausentes somaram 104.526 (31,9%). A quantidade também foi superior ao número de votos recebidos pelo então candidato Fabio Duarte (Rede), que perdeu a disputa para Vidigal, tendo alcançado 91.931 votos (45,1% dos votos válidos).

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