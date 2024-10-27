Número de eleitores ausentes supera votos em Muribeca na Serra

Na primeira etapa da corrida eleitoral, realizada no dia 6 deste mês, as abstenções somaram 98.344 (27,13%). Agora, dos 362.524 aptos a votar, apenas 66,83% compareceram às urnas: 242.267 eleitores.

O número de serranos que não foram às urnas neste domingo também é maior do que o registrado no segundo turno de 2020, quando foram realizadas as últimas eleições municipais. Há quatro anos, os eleitores ausentes somaram 104.526 (31,9%). A quantidade também foi superior ao número de votos recebidos pelo então candidato Fabio Duarte (Rede), que perdeu a disputa para Vidigal, tendo alcançado 91.931 votos (45,1% dos votos válidos).