No segundo turno das eleições na Serra, o candidato eleito Weverson Meireles (PDT) foi o mais votado em 69 dos 71 bairros com seção eleitoral no município, enquanto seu adversário, Pablo Muribeca (Republicanos), obteve a maioria dos votos nos outros dois. No total dos votos válidos, o pedetista saiu vitorioso com 60,48% e o republicano registrou 39,52% no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, no último domingo (27). Veja mapa da votação por bairro abaixo.

Levantamento feito por A Gazeta com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que em 36 bairros Weverson teve votações maiores do que o índice registrado na totalização dos votos. As votações mais expressivas foram em Maringá, onde o ex-secretário de Estado de Turismo recebeu 68,09% dos votos, seguido por Colina de Laranjeiras (67,64%), Divinópolis (67,04%), Nova Carapina II (66,53%) e Central Carapina (66,47%).

Nos outros 35 bairros com seção eleitoral, ele registrou votação menor do que os 60,48% da totalização das urnas. Os locais em que ele foi menos votado, proporcionalmente, foram Chapada Grande (49,06%) e Boa Vista II (49,35%), bairros em que Muribeca ganhou. Na sequência, vieram São Geraldo (50,77%), Jardim Carapina (53,02%) e Novo Horizonte (53,44%).

Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação.

Your browser does not support the audio element. Veja votos de Weverson e Muribeca por bairros da Serra no 2° turno

Comparativo com 1º turno

O resultado das urnas compilados por A Gazeta apontam ainda que Weverson conseguiu avançar em três dos cinco bairros em que o candidato republicano havia ganhado no primeiro turno: o já citado São Geraldo, José de Anchieta e Laranjeiras Velha.

Além disso, conseguiu capitalizar votos de Audifax Barcelos (PP). No segundo turno, Weverson foi o mais votado em todos os seis bairros em que o ex-prefeito havia obtido a maioria dos votos no primeiro turno. São eles: Bairro de Fátima, Praia de Carapebus, Nova Almeida Centro, Parque das Gaivotas, Hélio Ferraz e Mata da Serra.