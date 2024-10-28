Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Veja votos de Weverson e Muribeca por bairros da Serra no 2° turno

Prefeito eleito conseguiu virar votos em bairros em que seus principais adversários no primeiro turno foram campões de votação
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

28 out 2024 às 19:19

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 19:19

No segundo turno das eleições na Serra, o candidato eleito Weverson Meireles (PDT) foi o mais votado em 69 dos 71 bairros com seção eleitoral no município, enquanto seu adversário, Pablo Muribeca (Republicanos), obteve a maioria dos votos nos outros dois. No total dos votos válidos, o pedetista saiu vitorioso com 60,48% e o republicano registrou 39,52% no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, no último domingo (27). Veja mapa da votação por bairro abaixo. 
Levantamento feito por A Gazeta com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que em 36 bairros Weverson teve votações maiores do que o índice registrado na totalização dos votos. As votações mais expressivas foram em Maringá, onde o ex-secretário de Estado de Turismo recebeu 68,09% dos votos, seguido por Colina de Laranjeiras (67,64%), Divinópolis (67,04%), Nova Carapina II (66,53%) e Central Carapina (66,47%). 
Nos outros 35 bairros com seção eleitoral, ele registrou votação menor do que os 60,48% da totalização das urnas. Os locais em que ele foi menos votado, proporcionalmente, foram Chapada Grande (49,06%) e Boa Vista II (49,35%), bairros em que Muribeca ganhou. Na sequência, vieram São Geraldo (50,77%), Jardim Carapina (53,02%) e Novo Horizonte (53,44%). 
Para visualizar os dados de votação de cada candidato, em números absolutos e proporcionais, basta clicar sobre o bairro. Os locais em cinza são aqueles em que não há seção de votação.
Veja votos de Weverson e Muribeca por bairros da Serra no 2° turno

Comparativo com 1º turno

O resultado das urnas compilados por A Gazeta apontam ainda que Weverson conseguiu avançar em três dos cinco bairros em que o candidato republicano havia ganhado no primeiro turno: o já citado São Geraldo, José de Anchieta e Laranjeiras Velha.
Além disso, conseguiu capitalizar votos de Audifax Barcelos (PP). No segundo turno, Weverson foi o mais votado em todos os seis bairros em que o ex-prefeito havia obtido a maioria dos votos no primeiro turno.   São eles: Bairro de Fátima, Praia de Carapebus, Nova Almeida Centro, Parque das Gaivotas, Hélio Ferraz e Mata da Serra. 
Para comparar os resultados do primeiro turno e do segundo turno na Serra, mova a barra azul que se encontra sobre os mapas de votação para visualizar os vencedores por bairro: 

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2020

'Não terei nenhum papel na gestão de Weverson', afirma Sergio Vidigal

Muribeca deseja sorte ao prefeito eleito da Serra, Weverson Meireles

Número de eleitores ausentes supera votos em Muribeca na Serra

Lideranças políticas do ES avaliam vitória de Weverson na Serra

Serra terá novo prefeito pela primeira vez em 28 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Política Segundo Turno Pablo Muribeca Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados