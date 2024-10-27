Muribeca deseja sorte ao prefeito eleito da Serra, Weverson Meireles

Pablo Muribeca dá entrevista após derrota no segundo turno na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Confira abaixo o posicionamento completo. O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) cumprimentou Weverson Meireles (PDT), após o pedetista ser eleito prefeito da Serra , no segundo turno das Eleições 2024, realizado neste domingo (27). “Desejo sorte ao candidato eleito”, disse em nota enviada à imprensa no início da noite.

“Meu sentimento agora é de força, alegria e muita gratidão. Gostaria de agradecer a todos os serranos pelos mais de 90 mil votos. A Serra mostrou que não está tão satisfeita com a condução atual da política na cidade. Cumprimento e desejo sorte ao candidato eleito.



Seguirei meu papel como deputado estadual de sempre defender os serranos. E vou continuar de forma implacável com minha atuação fiscalizadora: na Saúde, na Segurança, na Educação.

Para que acabem as filas intermináveis. Para que tenhamos atendimento com especialidades. Para que o cidadão não sinta medo. Para que o conhecimento garanta o futuro dos nossos jovens. Noventa mil vezes obrigado, Serra. Vamos em frente porque este é apenas o começo da caminhada. Com carinho, Pablo Muribeca.”