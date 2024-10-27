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Eleições 2024

Muribeca deseja sorte ao prefeito eleito da Serra, Weverson Meireles

Deputado estadual ficou atrás do pedetista no segundo turno, neste domingo (27), e se pronunciou por meio de nota sobre o resultado da eleição
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 out 2024 às 19:54

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 19:54

O choro de Pablo Muribeca
Pablo Muribeca dá entrevista após derrota no segundo turno na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) cumprimentou Weverson Meireles (PDT), após o pedetista ser eleito prefeito da Serra, no segundo turno das Eleições 2024, realizado neste domingo (27). “Desejo sorte ao candidato eleito”, disse em nota enviada à imprensa no início da noite. Confira abaixo o posicionamento completo. 
“Meu sentimento agora é de força, alegria e muita gratidão. Gostaria de agradecer a todos os serranos pelos mais de 90 mil votos. A Serra mostrou que não está tão satisfeita com a condução atual da política na cidade. Cumprimento e desejo sorte ao candidato eleito.
Seguirei meu papel como deputado estadual de sempre defender os serranos. E vou continuar de forma implacável com minha atuação fiscalizadora: na Saúde, na Segurança, na Educação.
Para que acabem as filas intermináveis. Para que tenhamos atendimento com especialidades. Para que o cidadão não sinta medo. Para que o conhecimento garanta o futuro dos nossos jovens. Noventa mil vezes obrigado, Serra. Vamos em frente porque este é apenas o começo da caminhada. Com carinho, Pablo Muribeca.” 
O ex-secretário de Estado do Turismo foi eleito com 60,48% dos votos válidos. Pablo Muribeca, por sua vez, obteve 39,52% dos votos.

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